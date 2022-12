iPhone 14 : les délais de livraison raccourcissent, mais restent encore très élevés

C’est la grande question de cette fin d’année : Apple réussira-t-elle à réduire convenablement les délais de livraison pour ses iPhone 14 suite à la catastrophe dans l’usine de Zhengzhou ? Pour l’heure, il semblerait que les efforts du constructeur payent, avec des délais qui ont gagné quelques jours au compteur ces dernières semaines. Mais la situation est encore loin d’être réglée.

Vous n’êtes probablement pas passé à côté des déboires d’Apple — et, en réalité, ceux des ouvriers de l’usine Foxconn — ces derniers jours. Pour résumer l’affaire, l’usine de Zhengzhou, principale productrice d’iPhone 14, a été en proie à de violentes manifestations, visant à contester les conditions de travail chaotiques des employés en pleine recrudescence des cas de Covid-19 dans la région. Résultat : la production a été stoppée et les stocks de smartphones ont chuté drastiquement.

Forcément, cela s’en ressent sur les délais de livraison, pourtant déjà relativement longs pour les iPhone 14 Pro et Pro Max, surtout à l’approche de Noël. Néanmoins, plusieurs jours après les événements, les choses tendent désormais à s’améliorer, selon les données analysées par le cabinet JP Morgan. En effet, la moyenne mondiale du délai de livraison est passée de 35 jours à 29 jours en l’espace d’une semaine.

Apple améliore les délais de livraison de l’iPhone 14 Pro, mais ce n’est pas gagné

Du fait de leur popularité moindre par rapport à leurs voisins de gamme Pro, les iPhone 14 et iPhone 14 Max n’ont quant à eux pas bougé et sont toujours livrés en 3 jours à travers le monde. En France, le délai de livraison des modèles Pro est désormais de 23 jours, selon les chiffres affichés sur le site d’Apple. C’est légèrement moins qu’en Allemagne, où le délai est de 25 jours au même qu’aux États-Unis, ou encore au Royaume-Uni ou celui-ci est de 27 jours.

Quoiqu’il en soit, il est donc désormais trop tard pour commande un iPhone 14 Pro pour Noël, car celui-ci arrivera au plus tôt le 28 décembre. Qui plus est, la production des smartphones a chuté de 20 % suite aux événements de Zhengzhou. De fait, malgré ses efforts considérables, Apple et les utilisateurs n’échapperont pas à la pénurie dans les prochaines semaines.

Source : Apple Insider