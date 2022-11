L’iPhone 14 Pro ne sera pas disponible en France avant Noël, la production est arrêtée

Si vous comptiez offrir le dernier smartphone d’Apple pour Noël, il semblerait que vos chances de trouver un iPhone 14 Pro sous le sapin ont fortement baissé ces derniers jours.

La semaine dernière, de violentes manifestations ont éclaté dans la principale usine de fabrication d’iPhone d’Apple à Zhengzhou, en Chine. Des milliers d’ouvriers ont tenté de fuir l’usine par peur d’attraper le COVID-19, et les affrontements entre les forces de l’ordre et les travailleurs n’ont fait que s’intensifier au cours des derniers jours.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos ont montré les employés des usines faire usage de la force pour tenter de quitter leur lieu de travail. Depuis, la Chine a décrété plusieurs confinements à travers le pays, mais il semblerait qu’une partie de la population chinoise a décidé de ne pas se laisser faire. Alors que des émeutes font rage dans tout le pays, la production des iPhone 14 est à l’arrêt.

Les délais de livraison des iPhone 14 Pro s’allongent

Il y a quelques semaines, nous vous disions déjà qu’il fallait se dépêcher si vous souhaitiez le dernier smartphone d’Apple pour Noël. Il semble désormais qu’il est trop tard pour le retrouver sous le sapin, puisque l’arrêt de la production a fait fortement s’allonger les délais de livraison.

Sur le site d’Apple, on constate que les iPhone 14 et 14 Pro ne seront pas livrés avant le 28 décembre prochain, soit après Noël. Pire encore, la plupart des coloris n’arriveront qu’au début du mois de janvier 2023.

De leur côté, les iPhone 14 et 14 Plus sont sans surprise disponibles dès cette semaine, voire dès la semaine prochaine. En effet, alors que les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max font un véritable carton, les iPhone 14 et 14 Plus n’arrivent pas à séduire les fans d’Apple. Malgré leur prix plus accessible, ces derniers n’offrent quasiment aucun changement par rapport à la génération précédente, ce qui les rend difficilement recommandables pour qui que ce soit.

Comme la situation en Chine n’est visiblement pas près de s’améliorer, on s’attend à ce que les délais de livraison des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max continuent de s’allonger. Apple va probablement essayer d’augmenter la production de ses smartphones en Inde, mais elle n’arrivera pas à répondre à la forte demande pendant les fêtes de fin d’année.