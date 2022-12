Apple Glass : le lancement du casque reporté au second semestre 2023 à cause de problèmes logiciels

Les livraisons en masse du casque de réalité virtuelle et de réalité augmentée d'Apple pourraient être repoussées jusqu'à la seconde moitié de 2023, selon un célèbre analyste de l’industrie.

Ming-Chi Kuo, réputé pour ses informations souvent correctes, a annoncé sur son compte Twitter que le casque de réalité mixte AR/VR tant attendu d'Apple pourrait ne pas commencer à être livré avant la seconde moitié de 2023 en raison d'un retard causé par certains « problèmes liés au logiciel ».

L’analyste prétend qu’Apple fait face à des soucis au niveau du développement de son tout nouveau système d’exploitation, dont on connait déjà le nom. En effet, une source interne citée par nos confrères de Bloomberg déclarait récemment qu’Apple avait opté pour le nom « xrOS », en référence à la réalité étendue proposée par le nouvel appareil.

Apple reporte la sortie de son casque AR/VR

Kuo précise que les expéditions de masse des composants requis commenceront probablement dans le premier, mais que le casque entièrement assemblé pourrait être expédié dans la seconde moitié de 2023. On s’attendait à l’origine à ce que le casque soit présenté par Apple lors d’une Keynote spéciale dès les premières semaines de l’année prochaine, mais il faudra finalement se montrer un peu plus patients.

Kuo ne sait pas si ce retard entraînera le report de l'annonce de janvier, mais il a fait remarquer qu'une période trop longue entre un événement médiatique et les expéditions de masse peut nuire aux ventes. D’ailleurs, on rappelle que le casque d'Apple devrait être un produit de niche coûteux, vendu entre 2000 et 3000 dollars, et bien plus en France. Kuo prévoit déjà que la société expédiera moins de 500 000 casques en 2023. C’est bien moins que les attentes d’autres analystes, qui prévoient plutôt entre 800 000 et 1 200 000 unités vendues.

En attendant, nous devrions voir arriver de nouveaux appareils de plusieurs autres fabricants. Ces derniers pourraient bien utiliser la nouvelle puce Snapdragon AR2 Gen 1 de Qualcomm, ou encore la Snapdragon XR2 qui équipe le récent Meta Quest Pro. On s’attend donc à ce que plusieurs entreprises s’efforcent de tirer parti de ce retard pour couper l’herbe sous le pied d’Apple.