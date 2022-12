Apple Messages est resté coincé dans les années 1990, selon Google

Encore une nouvelle pique de Google envers Apple et sa messagerie, que la firme de Mountain View accuse désormais d’être resté dans les années 1990. Vous l’aurez deviné, c’est bien évidemment le refus d’Apple de passer au RCS qui est pointé du doigt par son rival dans un récent billet de blog. Nous ne sommes pas prêts de voir les deux géants s’entendre sur ce point.

Il y a 30 ans (et quelques jours), le premier SMS a été envoyé. Pour marquer l’occasion, Google a publié un billet de blog en l’honneur de cette technologie et en profite pour annoncer l’arrivée du chiffrage de bout en bout. Mais aussi, et surtout, pour promouvoir les avantages de son successeur, le RCS. Bien entendu, ce texte n’a rien d’innocent et n’est en réalité qu’une raison de plus de tacler pour Apple.

C’est désormais une vieille rengaine entre les deux entreprises. Le refus systématique d’Apple de faire passer sa messagerie au RCS a toujours été une source de moqueries de la part de Google, d’autant que la firme n’améliore pas son cas en boudant encore et toujours une potentielle version Android d’iMessage. Pour Google, il n’y a pas de doute possible : l’application d’Apple est restée coincée dans les années 1990.

Google se moque encore une fois d’Apple qui refuse le RCS

« Aujourd’hui, tous les grands opérateurs et fabricants de téléphones mobiles ont adopté RCS comme norme, à l’exception d’Apple », écrit Neena Budhiraja, chef de produit pour Google Messages. « Apple refuse d’adopter RCS et continue de s’appuyer sur les SMS lorsque des utilisateurs iPhone envoient des messages à des utilisateurs Android, ce qui signifie que leurs textos sont restés dans les années 1990 ».

Bien sûr, il est très pratique pour Google de tenir ce genre de discours et de se placer systématiquement en avance par rapport à son concurrent direct, surtout alors que plusieurs petites fonctionnalités s’apprêtent à améliorer de manière significative l’expérience sur Google Messages. « La plupart du monde mobile utilise RCS, sauf une entreprise qui traîne les pieds. Après 30 ans de SMS, il est vraiment temps [de passer au RCS] ».

