Apple Glass : le constructeur espère écouler 1,5 million de casques VR

Alors que la présentation de l’Apple Glass approche (normalement) à grands pas, le célèbre insider Ming-Chi Kuo nous apprend que la firme de Cupertino a déjà un objectif bien précis pour son casque VR. La production est en effet estimée à 1,5 million d’exemplaires, soit un chiffre plutôt ambitieux pour un appareil commercialisé à 2000 dollars qui était initialement destiné aux développeurs.

Au mois de mai, Apple aurait présenté pour la première fois son Apple Glass à son conseil d’administration, lançant ainsi pour la énième fois des rumeurs concernant une sortie prochaine. Un mois plus tard, ces rumeurs se font même plus précises : nous devrions ainsi avoir un aperçu officiel du premier casque VR de la firme en début d’année prochaine. En attendant, les suppositions s’enchaînent, tant le constructeur redouble d’efforts pour ne laisser filtrer aucune information.

Mais c’est sans compter sur le travail Ming-Chi Kuo, insider qui a fait sa renommée en dévoilant en avance les plans d’Apple — et en visant juste la plupart du temps. Justement, ce dernier revient dans un récent rapport sur la production du casque VR, révélant les objectifs de vente d’Apple le concernant. Selon l’expert, la firme de Cupertino espère écouler 1,5 million d’exemplaires de son Apple Glass et ce, rien que pour l’année 2023.

L’Apple Glass sera un produit de niche, mais pas tant que ça

Une information qui ne manquera pas d’en étonner plus d’un. Rappelons en effet que l’Apple Glass devrait se vendre aux alentours de 2000 dollars, si ce n’est plus, ce qui, même pour Apple, n’en fait pas particulièrement un produit grand public. De plus, rappelons également que le casque était initialement prévu en premier lieu pour les développeurs. Le constructeur pourrait donc avoir revu ses objectifs à la hausse, dans un contexte encore houleux de pénurie de composants.

C’est bien entendu cette dernière qui a retardé la production du casque VR, dont on entend désormais parler depuis plusieurs années. À cela se sont d’ailleurs ajoutés plusieurs problèmes de fabrication qui ont impacté l’avancement du projet. En attendant, reste à s’en remettre aux dernières fuites, qui révèlent que l’Apple Glass sera équipé d’une puce M1 et que des gants permettront de capter les mouvements de l’utilisateur.