iPhone 14 : on connaît enfin la date de sortie probable et le prix des smartphones

Selon des sources chinoises, Apple tiendra sa conférence de presse pour dévoiler ses nouveaux iPhone 14 le 13 septembre prochain. Les nouveaux smartphones d'Apple pourraient aussi être disponibles à la vente le même jour. Dans le même temps, l'iPhone 14 pourrait aussi être le plus cher de tous les temps.

On tiendrait enfin la fameuse date où les nouveaux iPhone 14 d'Apple pourraient être dévoilés. Mieux encore, selon plusieurs sources chinoises, il serait possible de connaitre le prix des différents iPhone 14 que Apple va proposer.

Tout devrait être dévoilé le 13 septembre 2022, et ceci pour plusieurs raisons. Rappelons que la firme de Cupertino a pris pour habitude de faire ses annonces de nouveaux produits en septembre. Et dans la majorité des cas, ces annonces tombent un mardi. La présentation des iPhone 14 devrait donc avoir lieu le deuxième mardi de septembre (le 13), notamment car le premier mardi de septembre (le 6) tombe pile pour le jour de la fête du Travail aux États-Unis. Les sources chinoises font aussi la mention d'un possible lancement des ventes le jour même, donc le 13 septembre également.

L'iPhone 14 serait dévoilé le 13 septembre 2022 et serait le plus cher de tous les temps

On apprend également que le prix des iPhone 14 pourrait aussi malheureusement s'envoler. Notamment, car la pénurie de composants qui touche la planète est toujours là. Ainsi, selon Dan Ives, un grand expert en technologie, il est fort probable de prévoir une augmentation de 100 dollars pour la série d'iPhone 14. L'iPhone 14 pourrait ainsi potentiellement devenir le plus cher de tous les temps.

Par exemple, le prix de l'iPhone 14 Pro Max – si Apple propose une version en 2 To – pourrait facilement dépasser les 2000 dollars. Quant à la version de l'iPhone 14 Pro Max en 1To, celle-ci pourrait dépasser les 1700 dollars. À titre de comparaison, l'iPhone 13 Pro Max de 1To pointe lui à 1600 dollars. Cette augmentation des prix pourrait aussi être liée à la hausse du coût de production des processeurs A16.

Toujours selon les mêmes sources, la future série devrait se composer d’un iPhone 14, d’un Pro, d’un Max et d’un Pro Max. Les deux premiers cités devraient avoir une taille d’écran de 6,1 pouces, contre 6,7 pour les deux derniers. Enfin, les iPhone 14 et 14 Max pourraient conserver la puce A15 Bionic des iPhone 13. Alors que les versions Pro et Pro Max seraient équipées de l’A16 Bionic, avec donc une performance accrue.

Source : mydrivers