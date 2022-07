iPhone 14 : des modèles personnalisés sont déjà en vente pour un peu moins de 10 000€

Alors qu’Apple n’a toujours pas officiellement levé le voile sur sa nouvelle série d’iPhone 14, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas déjà en commander un, puisque Caviar a déjà ouvert les commandes pour ses modèles Pro et Pro Max personnalisés.

Cela fait maintenant plusieurs années que l’entreprise Caviar met en vente sur son site Internet des iPhone personnalisés à des tarifs exorbitants. Après une édition de luxe de l’iPhone 13 avec des fragments de dent d’un T-Rex, la société avait annoncé un iPhone 13 Pro recouvert de pièces de Tesla Model 3, et même une édition bling-bling de l’iPhone 13 Pro avec la signature de Steve Jobs, Elon Musk ou Michael Jackson.

La plupart des fans de l'iPhone d'Apple sont toujours prêts à sortir leur porte-monnaie lorsque la dernière édition du smartphone est disponible en précommande, et c’est exactement ce que vient de proposer Caviar avec les iPhone 14 Pro et Pro Max sur son site Internet.

Caviar vend déjà des iPhone 14 sur son site Internet

Caviar n’a pas attendu l’annonce officielle de la prochaine série d’iPhone pour dévoiler sa collection d’iPhone 14, composée de 13 variantes différentes. La gamme s'étend du modèle Champagne Rose à 8 840 dollars avec du cuir de galuchat et du titane, à un modèle Gold Champagne Crystal à 21 030 dollars (ci-dessus) qui comprend de nombreux bijoux en or ainsi que neuf diamants.

Caviar précise que la plupart de ces appareils sont des séries limitées, avec seulement 99 modèles environ fabriqués. Vous pouvez choisir entre la version Pro ou Pro Max de l'iPhone 14, cette dernière augmentant encore plus le prix. Évidemment, si vous décidez de commander, il faudra attendre encore quelques mois avant de recevoir son iPhone personnalisé, puisqu’Apple n’a pas encore officiellement levé le voile sur la nouvelle série. Il s’agit donc ici de simples précommandes.

Affichés à près de 10 000 euros pour la plupart des modèles, il est certain que les clients ne vont pas se bousculer pour mettre la main sur un des exemplaires disponibles. En ce qui concerne les iPhone 14 classiques, on rappelle qu’Apple prévoit vraisemblablement d’augmenter les tarifs de tous les modèles cette année. Le prix de l’iPhone 14 Pro Max avec 1 To de stockage pourrait atteindre les 2000€.