Cet iPhone 13 Pro recouvert de pièces de Tesla Model 3 coûte 6000 euros

Caviar, l’entreprise russe connue pour ses smartphones personnalisés hors de prix, est de retour avec un nouvel iPhone 13 Pro assez particulier, puisqu’il est recouvert d’aluminium fondu provenant d’une véritable voiture électrique Tesla Model 3.

Avec son nouveau modèle personnalisé d’iPhone 13, Caviar n’a cette fois-ci pas utilisé de fragments de dent de T-Rex ou de morceaux de l’ancien Apple 1, mais bien une voiture électrique Tesla Model 3. Baptisés « Tesla Electro », les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max proposés par Caviar ont été fabriqués à partir d'aluminium fondu provenant d’une voiture Tesla.

Les nouveaux modèles font partie de la collection Visionaries, qui comprend actuellement des téléphones commémoratifs pour Steve Jobs et Jack Ma. Ils sont dotés d'un cadre robuste en titane recouvert d'un revêtement PVD noir, une méthode généralement utilisée dans l'horlogerie suisse.

Caviar utilise une Tesla Model 3 pour fabriquer des iPhone 13 personnalisés

Selon Caviar, le panneau arrière a été fabriqué à partir de la carrosserie fondue d'une voiture Tesla et comprend un collage artistique avec un portrait du PDG de Tesla, Elon Musk, les contours de quelques véhicules électriques et le logo de Tesla Motors. La partie de la carrosserie de la voiture Tesla a d'abord été fondue, puis remoulée pour former le panneau que l'on voit sur le smartphone. Ces iPhone personnalisés sauront donc ravir les fans des deux géant américains.

Cet iPhone hors du commun est actuellement disponible en édition limitée, puisque Caviar ne produira que 99 exemplaires. L’iPhone 13 Pro est vendu à partir de 5 964 euros en version 128 Go, et il faudra compter au minimum 6 438 euros pour l’iPhone 13 Pro Max avec 128 Go de stockage.

Avec le métal fondu de la Tesla Model 3, Caviar a également décidé de fabriquer des bustes d’Elon Musk en édition limitée de 6,2 x 9,2 x 19,7 cm. Ils sont placés sur un socle en granit massif avec une inscription en or et sont limités à 27 pièces. Il faudra compter 2 840 euros pour s’en procurer un. Caviar a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube qui dévoile un peu le processus de fabrication de ces iPhone si particuliers.

