iPhone : Apple travaille sur un écran tactile utilisable même mouillé

Apple vient d’être crédité d’un nouveau brevet. Le but de celui-ci est de faciliter l’usage d’un écran tactile quand celui-ci est mouillé. Ce brevet englobe plusieurs types d’écrans tactiles, que ce soit les résistifs ou les capacités, ainsi que ceux dotés d’un capteur de pression, comme les écrans 3D Touch de certains iPhone. Le système serait capable de mesurer l’humidité et d’adapter le fonctionnement de la couche tactile.

Si vous avez déjà essayé d’utiliser un écran tactile capacitif dans un environnement humide ou avec des mains mouillées, vous savez que son comportement est, dans ces conditions, très compliqué. Soit l’écran ne capte pas votre doigt quand vous le sollicitez, soit il enregistre des interactions fantômes, avec ce que cela peut avoir comme conséquence sur l’interface (ouverture et fermeture intempestive, notamment).

Activer un programme de natation sur une montre connectée ? Impossible. Répondre à un appel après avoir nettoyé un smartphone ? Infaisable. Écrire un message sous la pluie ? Très compliqué. Et pourtant, ce ne sont pas là des usages délirants. Ce sont des situations plutôt banales. Mais la nature des écrans tactiles actuels nous empêche justement d’en tirer parti. Heureusement, Apple pourrait avoir la solution.

Apple dépose un brevet pour un écran qui reste utile quand il est mouillé

L’USPTO, agence américaine chargée de la protection intellectuelle, a validé le 28 juin 2022 un brevet que la firme de Cupertino a déposé en mars 2021. Il porte le nom « modification du fonctionnement d’un produit électronique lors d’une exposition à l’humidité ». Dans la description, Apple explique comment un écran capacitif ou doté d’un capteur de pression peut changer son mode de fonctionnement quand il est couvert d’eau.

La firme va même un peu plus loin en intégrant un capteur d’humidité qui serait capable de mesurer la quantité d’eau sur la surface tactile. Grâce à ce détecteur, l’écran serait en mesure de modifier la façon dont il détecte une interaction avec l’utilisateur. Le document inclut l’illustration que vous pouvez retrouver ci-contre. Le dessin représente un iPhone tenu par un utilisateur qui filme une scène dans la mer. A l'écran de l'iPhone, vous pouvez lire « Wet Mode » (Mode mouillé) sur l’interface.

Reste désormais à savoir si ce projet va vraiment aboutir et quels seront les appareils électroniques qui en profiteront. L'iPhone semble évidemment inclus dans la liste. Mais l'Apple Watch devrait l'être également. Rappelons que tous les iPhone sont certifiés IP67 ou plus depuis les iPhone 7 et 7 Plus. L'étanchéité a été apportée grâce à la suppression du bouton mécanique Touch ID en façade, devenu alors une surface tactile avec capteur de pression.

Voici pourquoi l'eau rend nos écrans tactiles un peu fous

Pourquoi l’eau rend-elle nos écrans tactiles fous ? Parce que l’eau est à la fois conductrice d’électricité et elle est résistive (c'est-à-dire l'inverse de la conductivité). Rappelons d’abord comment fonctionne un écran capacitif. Vous avez de façon naturelle un léger courant électrique à la surface de la peau. Quand vous touchez un écran capacitif, celui-ci va capter ce courant et positionner votre doigt sur sa surface. Et ce système peut situer très précisément plusieurs doigts en même temps.

L’eau peut conduire de l'électricité. Mais elle le fait moins bien que d’autres éléments. On dit alors qu’elle est conductrice, mais aussi résistive. La conductivité de l’eau dépend des éléments qui la composent : plus il y a de minéraux qui y sont dissous, plus elle laisse passer l’électricité. Cela veut dire que le comportement d’un écran mouillé peut dépendre aussi de la qualité de l’eau. Ce qui rend tout cela difficile à contrôler.

Source : USPTO