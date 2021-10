iPhone 14 : cette vidéo 3D montre le nouveau design sans encoche

Les iPhone 14 continuent de faire parler d'eux des mois avant la keynote. D'après la vidéo réalisée par un graphiste, la gamme se distinguerait par un écran troué, des bords plats et un appareil photo dont les modules se veulent plus discrets.

Avec les iPhone 14, Apple abandonnerait finalement l'encoche. Présente depuis l'iPhone X lancé en 2017, l'encoche renferme tous les capteurs TrueDepth nécessaires au fonctionnement de la reconnaissance faciale Face ID. Cet élément s'est finalement imposé comme l'un des marqueurs distinctifs des iPhone par rapport aux smartphones Android.

Malgré tout, Apple aurait décidé de troquer l'encoche contre un trou dans l'écran. Le constructeur californien serait en effet parvenu à miniaturiser les capteurs Face ID afin de les glisser dans une minuscule cavité dans la dalle tactile. Plusieurs informateurs, dont Jon Prosser, abondent dans ce sens.

Un bloc photo beaucoup plus discret pour les iPhone 14

Sur base des dernières informations apparues sur la toile, la chaîne YouTube ConceptsiPhone a mis au point une vidéo de présentation avec des rendus 3D des iPhone 14. On y découvre donc plusieurs modèles avec un écran poinçonné et des tranches plates et anguleuses façon iPhone 12. Sauf surprise, Apple devrait rester fidèle pendant plusieurs générations à ce look qui rappelle les iPhone 4.

Sur la face arrière, on remarque la disparition du bloc photo proéminent. Cette fois, les modules photo ne dépassent pas de la structure. C'est un changement de taille par rapport aux iPhone 13 Pro/ Pro Max, dont les imposants capteurs ressortent du dos en verre. Notez que la vidéo met en avant un port USB-C à la place du connecteur Lightning (ce qui est très peu probable) ainsi qu'un lecteur d'empreintes digitales TouchID sur la tranche.

La vidéo dénombre 4 modèles d'iPhone : l'iPhone 14, l'iPhone 14 Max de 6,7 pouces, l'iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et l'iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces. Apple scinde sa gamme en deux modèles abordables et deux modèles plus premium.

Cependant, il se murmure que tous les iPhone 14 n'abandonneraient pas l'encoche. D'après les dernières assertions de « @PandaIsBald », un leaker chinois très populaire sur Sina Weibo, Apple garderait l'encoche sur les versions les plus abordables de la gamme, à savoir l'iPhone 14 standard et l'iPhone 14 Max. Seuls les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max auraient droit à un écran troué.