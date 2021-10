iPhone 13 : encore un bug iOS 15, la série noire continue

Les iPhone 13 rencontrent un nouveau bug. D'après certains témoignages, la mise à jour iOS 15 “oublie” de désactiver l'indicateur de recharge une fois que l'appareil n'est plus en charge. Ces derniers temps, le système d'exploitation d'Apple enchaîne les ratés.

Une nouveau bug a été repéré sur les iPhone 13. D'après les témoignages collectés par MyDrivers, l‘icône qui indique que la charge est en cours reste parfois bloqué. Cet indicateur, visible dans le coin droit de l'interface sur l'icône de la batterie, reste affiché une fois que le chargeur MagSafe ou que le câble de recharge Lightning a été débranché.

Normalement, l'indicateur de la recharge (un éclair blanc sur un fond vert) disparait dès que l'iPhone n'est plus en charge. Pour une poignée limitée d'utilisateurs, l'indicateur reste affiché pendant des heures sans raison. Sur Sina Weibo, le réseau social chinois, des internautes se sont amusés du bug en parlant de “recharge illimitée”.

La mise à jour iOS 15 enchaîne les bugs

Quelques jours plus tôt, les utilisateurs d'iPhone ont rencontré un bug avec la recharge optimisée mise en place par Apple. Grâce à l'intelligence artificielle, l'iPhone apprend de vos habitudes et adapte la recharge de la batterie en fonction de vos usages. Concrètement, le smartphone va maintenir le niveau de charge de la batterie à 80% le plus longtemps possible.

Les 20% restants seront atteints dans les dernières moments de votre nuit. Pour gérer la recharge, Apple se base évidemment sur l'heure à laquelle vous vous levez tous les matins. Cette option, inaugurée avec iOS 13, permet de préserver l'autonomie de la batterie.

Sur les iPhone 13, ce système intelligent rencontre des ratés. Certains utilisateurs se sont rendus compte que l'option ne s'activait pas automatiquement. Sur son site web officiel, Apple rappelle qu'il faut un peu de temps à l'iPhone pour se calquer sur les habitudes de son propriétaire. L'iPhone “utilise un apprentissage automatique sur l’appareil pour apprendre votre routine quotidienne de recharge”, souligne le groupe. Néanmoins, cette période d'apprentissage parait plus longue que prévu.

Depuis son déploiement, la mise à jour iOS 15, installée par défaut sur les iPhone 13, enchaîne les bugs. Quelques jours plus tôt, des utilisateurs ont rencontré de sérieux dysfonctionnements avec l'écran tactile. D'après d'autres témoignages, Spotify ruine l'autonomie de la batterie des iPhone.

Source : MyDrivers