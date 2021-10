Apple Watch Series 7 : rupture de stock, la livraison de certains modèles est repoussée en novembre

Apple a visiblement su convaincre les clients qui souhaitaient acheter une nouvelle montre, puisque son Apple Watch Series 7 fait déjà face à des problèmes d’approvisionnement. Il faudra être patient avant de recevoir certains modèles.

Vendue à partir de 429 euros pour les modèles en aluminium, 779 euros pour les modèles en acier inoxydable et 829 euros pour les modèles en titane, l’Apple Watch Series 7 rencontre déjà un important succès, certaines finitions et certaines couleurs ne seront livrées qu’en novembre, et d’autres sont tout simplement indisponibles.

L’Apple Watch Series 7 face à des problèmes d’approvisionnement

On s’attendait à ce que l’Apple Watch Series 7 soit vendue en quantités limitées, puisque celle-ci a fait face à d’importants problèmes de fabrications qui ont reporté son lancement. Les stocks de certains modèles souffrent tout particulièrement face à la demande des clients.

En effet, alors que certains modèles comme l’Apple Watch Series 7 avec un boîtier en aluminium vert et un bracelet à maillons cuir pourront être livrés dès la mi-octobre, d’autres modèles comme la montre avec un bracelet en aluminium minuit et un bracelet sport noir ne seront livrés qu’à la mi-novembre.

Pire encore, certains modèles comme le boîter en aluminium minuit et le bracelet sport jaune sont tout simplement indisponibles, sans qu’aucune date de réapprovisionnement ne soit mentionnée sur le site officiel d'Apple. Même l’Apple Watch Series 7 Hermès avec un bracelet gourmette double tour à 1 859 euros mettra près de 4 semaines à arriver.

Les clients n’ont même pas eu le temps de choisir en amont des précommandes le modèle qu’ils désiraient, puisqu’Apple n’avait pas fourni de détails concernant les configurations qui seront disponibles ni leurs prix. Comme toujours, pour les clients qui n'ont pas réussi à précommander l'Apple Watch de leur choix avec une livraison en octobre, certaines configurations seront probablement disponibles pour un retrait dans les Apple Store le jour du lancement.