iPhone 14 : Apple pourrait se débarrasser des cartes SIM en 2022

Après avoir banni la prise jack et le chargeur de la boite, Apple s'apprêterait-il à tirer un trait sur la carte SIM au profit de l'eSIM ? C'est en tout cas ce qu'assure un informateur anonyme à nos confrères de MacRumors. Selon cette source, la firme de Cupertino a commencé à prévenir les opérateurs du lancement d'iPhone uniquement eSIM dès septembre 2022.

Alors que les iPhone 14 ne sont pas attendus avant la fin d'année 2022, certaines rumeurs concernant l'iPhone 15 commencent déjà à circuler sur la toile. L'une d'entre elles concernent notamment la suppression supposée de la carte SIM au profit de l'eSIM dans certains pays et régions du monde. Cette mesure concernerait l'iPhone 15 Pro, c'est tout en cas ce qu'affirmait le blog brésilien Blog Do iPhone.

Cependant et selon les dires d'un informateur anonyme proche de l'entreprise et recueillis par nos confrères du site MacRumors, ce changement concernant la carte SIM pourrait survenir bien plus tôt. D'après ses renseignements, Apple a conseillé les principaux opérateurs de se préparer au lancement d'iPhone uniquement eSIM d'ici septembre 2022.

Pour apporter du poids à sa déclaration, la source de MacRumors a partagé un document apparemment authentique qui décrit le calendrier relatif à cette initiative. Malgré tout, le document en question ne mentionne pas spécifiquement Apple ou l'iPhone. Mais selon lui, il s'agit bien d'un fichier de la marque à la pomme.

Le port pour carte SIM bientôt supprimé des iPhone ?

Dans le cadre de cette transition, certains opérateurs américains commenceraient à proposer certains modèles d'iPhone 13 sans port pour carte nano-SIM dès le second trimestre 2022. Pour rappel, le constructeur vend déjà ses appareils sans carte SIM en boutique et depuis son site officiel. Et après la suppression de la prise jack et du chargeur de la boite des iPhone, se débarrasser des ports carte SIM pourrait bien être la prochaine étape.

Si l'on se fie au calendrier présenté par la source de MacRumors, soit septembre 2022, il est possible qu'Apple supprime purement et simplement le port pour carte SIM de ces prochains modèles dès l'iPhone 14. On sait déjà que la marque compte apporter plusieurs modifications de poids à son smartphone phare, avec notamment l'intégration d'un port USB-Type-C, une première chez Apple. Retirer le port pour carte SIM pourrait faire bien partie des autres mesures fortes du constructeur.

Bien entendu, Apple devra continuer à vendre des iPhone avec un emplacement pour carte SIM, l'eSIM étant encore loin d'être répandue partout dans le monde. Néanmoins, cette technologie se démocratise. Plus d'une centaine d'opérateurs à travers le globe la proposent et d'autres comptent la déployer dès 2022. En France, Free est le dernier opérateur à proposer l'eSIM à ces clients.