MacBook Air 2022 : prix, date de sortie, fiche technique, tout savoir sur le PC portable d’Apple

Le MacBook Air 2022 va bénéficier d'un nouveau design et de plusieurs fonctionnalités reprises du MacBook Pro 2021. L'ultrabook d'Apple conserve son identité, mais la puce M2 et les autres nouveautés attendues devraient sensiblement améliorer l'expérience.

Le MacBook Air est un produit plébiscité par de nombreux utilisateurs pour ses performances haut de gamme à un prix plus abordable que celui d'un MacBook Pro et un design d'ultrabook qui le rend pratique à transporter. Apple va lancer un nouveau modèle de MacBook Air en 2022 et si le constructeur n'a pas encore officiellement communiqué à son sujet, nous pouvons compter comme bien souvent sur des sources fiables de l'industrie pour connaître les caractéristiques de l'appareil des mois à l'avance.

Fonctionnalités, fiche technique, changements de design et esthétiques, date de sortie : découvrez tout ce que l'on sait à propos du MacBook Air 2022 aujourd'hui.

📅 Quand sort le MacBook Air 2022 ?

Le dernier Apple MacBook Air est sorti à la fin de l'année 2020. Il s'était distingué pour faire partie des premiers ordinateurs de la marque à la pomme à embarquer une puce ARM maison, le fameux SoC M1. Si de premières prédictions laissaient entendre que son successeur sortirait environ douze mois plus tard, à la fin de l'année 2021, on sait désormais qu'il ne faut plus espérer une telle fenêtre de sortie. On ne sait à ce jour pas s'il s'agit d'une décision purement stratégique ou si la pénurie de composants dont souffre la totalité des acteurs du marché est en cause, mais il falloir patienter jusqu'à 2022 pour voir la commercialisation du nouveau MacBook Air.

Selon dylandkt, spécialisé dans les fuites liées à l'actualité d'Apple, on peut s'attendre à ce que le MacBook Air 2022 sorte dans le courant du premier semestre 2022. Si c'est le cas, on tablerait plutôt sur un lancement au printemps (avril-mai) qu'en hiver. Le leaker estime aussi que la firme de Cupertino pourrait abandonner la mention “Air” pour conserver uniquement l'appellation MacBook sur l'itération à venir. L'analyste Ming-Chi Kuo est moins optimiste et table sur une production de masse du MacBook Air qui débuterait à la fin du deuxième trimestre ou au début du troisième, ce qui nous amènerait alors vers une sortie aux alentours d'août ou septembre.

💰 Combien va coûter le MacBook Air 2022 ?

Si l'on en croit les informations de Bloomberg, le MacBook Air 2022 ne mettra pas le MacBook Air 2020 à la retraite. Le premier cité sera vendu comme l'option premium alors que le second sera toujours proposé comme alternative premier prix. Ming-Chi Kuo s'attend d'ailleurs à une baisse de prix de la gamme. Il est probable que le nouveau MacBook Air soit affiché au prix de son prédécesseur (soit à partir de 1129 euros pour la version 256 Go de stockage et 1399 euros pour une configuration à 512 Go de SSD) et que les références de 2020 subissent uen chute de prix.

💻 Quel design pour le MacBook Air 2022 ?

Cette génération de MacBook Air devrait venir avec d'importants changements au niveau du design. L'ordinateur portable serait encore plus fin et plus léger que le modèle actuel. Une prouesse technique qui serait rendue possible par un nouveau système de refroidissement qui ne dépend pas d'un ventilateur. Son design serait aussi plus homogène et uniforme, comme sur le dernier MacBook Pro. Le MacBook Air 2020 a la particularité d'être plus épais à l'arrière qu'à l'avant de l'appareil.

Le leaker Jon Prosser évoque un passage à des tranches plates, ce qui est loin d'être une surprise. Apple veut uniformiser toutes ses gammes et a déjà opéré un retour aux bords plats sur les iPhone, les iPad et les MacBook Pro les plus récents.

Le MacBook Air 2022 aurait droit à une encoche, comme sur les MacBook Pro 14 et 16 pouces. Les bordures autour de l'écran seraient de taille réduite et blanches, tout comme le clavier. Esthétiquement, Apple opère une petite révolution puisque ces éléments étaient noirs jusqu'ici. Et ce n'est pas tout puisque plusieurs sources évoquent de nouveaux coloris pour le châssis, à la manière des colorés iMac de 2020, sortis en vert, jaune, orange, rouge, violet, bleu et gris.

📺 MacBook Air 2022 : un écran Mini-LED ?

Comme l'iPad Pro et le MacBook Pro, le prochain MacBook Air devrait être équipé d'un écran de technologie Mini-LED. Celle-ci permet de bénéficier d'un système de rétroéclairage moins imposant et donc d'améliorer le design de l'appareil, d'un meilleur contraste, de noirs plus profonds (sans atteindre toutefois le niveau de l'OLED), des couleurs plus vives et plus riches, le tout avec une consommation énergétique optimisée.

Apple devrait conserver une diagonale de 13,3 pouces sur le laptop, préférant utiliser l'espace gagné par la rognure des bords pour proposer un PC portable plus compact.

🏎️ Quelles performances de la puce M2 sur le MacBook Air 2022 ?

Le MacBook Air 2022 sera équipé d'une puce ARM M2. Selon toutes vraisemblances, il s'agira du tout premier appareil à embarquer ce SoC. Les puces M1 Pro et M1 Max sont quant à elles réservées aux derniers MacBook Pro. Les premiers éléments partagés à ce sujet font état du même nombre de cœurs CPU sur la M2 que sur la M1, à savoir huit. Cette nouvelle génération devrait par contre profiter d'un plus grand nombre de cœurs GPU : 9 ou 10 sur la M2 contre 7 ou 8 pour la M1 selon la version. Il est quasiment acquis que la puce sera gravée dans une finesse de 4nm. Certains rapports évoquaient une finesse de 3nm, mais il faudra sans doute attendre jusqu'en 2023 pour en arriver à ce point.

On reste par contre très en retrait des M1 Pro et M1 Max en termes de performances. C'est logique, les MacBook Pro étant destinés à un public de professionnels et de créatifs, alors que le MacBook Air est plus une machine grand public pour les utilisateurs qui veulent simplement un PC portable sous l'écosystème Apple.

C'est également pourquoi 16 Go de RAM sont amplement suffisants et qu'on ne devrait a priori pas passer à 32 Go de mémoire vive avec le nouveau MacBook Air.

🛠️ Une connectique à la MacBook Pro ?

La connectique historique d'alimentation et de recharge MagSafe des MacBook avait disparu, mais a fait son grand retour sur les MacBook Pro 2021. Et d'après Jon Prosser, une prise MagSafe 3 est bien prévue pour le MacBook Air 2022, mais limitée à une puissance de 30W. Celle-ci s'accompagnerait de deux ports USB-C rapides Thunderbolt 4 pour le branchement d'accessoires nécessitant des débits élevés (SSD externe, moniteur…) et pour les périphériques compatibles. Un port jack 3.5mm pour l'audio filaire est également prévu.

Le MacBook Air serait par contre privé de plusieurs connectiques par rapport au MacBook Pro puisqu'il faudrait faire une croix sur l'emplacement pour carte SD et le port HDMI. Apple estimerait que ces éléments sont surtout utiles pour les utilisateurs visés par le modèle Pro du laptop, et qu'en cas de besoin il reste la possibilité d'utiliser un adaptateur via l'un des ports USB-C. De plus, leur intégration compliquerait le design tout en finesse voulu pour la gamme Air.

🎥 MacBook Air 2022 : une meilleure webcam ?

Alors que le télétravail et que le recours aux visioconférences se sont largement développés au cours des deux dernières années, Apple devrait s'adapter et enfin inclure une caméra frontale de qualité 1080p sur ses MacBook Air, dont les derniers modèles se contentent d'une webcam 720p qui offre une expérience des plus médiocres. On voit d'ailleurs sur les derniers MacBook Pro que la combinaison entre une webcam 1080p et la capacité de traitement d'image des nouvelles puces ARM peut faire des merveilles.