Les iPhone 14 et Apple Watch Series 9 seraient capables d’envoyer des messages par satellite

Les iPhone 14 seraient capables d'envoyer des messages et de passer des appels d'urgence par le biais de satellites. Cette fonctionnalité, en développement depuis plusieurs années, serait finalement prête. La connexion satellitaire serait également présente sur les Apple Watch Series 9, dont la sortie est prévue en 2023.

L'an dernier, peu avant la keynote annuelle, une rumeur est venue affirmer que les iPhone 13 étaient capables de passer des appels et d'envoyer des messages par le biais d'une connexion satellite. Cette fonctionnalité, dans les cartons d'Apple depuis plusieurs années, pourrait permettre d'envoyer des messages d'urgence en l'absence de connexion cellulaire. Finalement, la connexion par satellite n'a pas été annoncée sur les iPhone 13.

D'après les informations glanées par Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, Apple pourrait finalement inaugurer cette nouveauté de taille sur la gamme des iPhone 14. “La société visait d'abord à ajouter la fonctionnalité au sein des modèles de l'année dernière, mais il semble que cette nouveauté soit plutôt prête pour cette année”, annonce Mark Gurman, dont les informations se vérifient généralement.

Une connexion satellite pour les Apple Watch dès 2023

Comme annoncé l'an dernier, cette fonctionnalité sera limitée aux messages d'urgence. Baptisé “Emergency Message via Satellite”, ce système serait directement intégré à l'application Messages en tant que 3e protocole de communication, en plus des SMS classiques et des messages envoyés via Internet.

Apple ne réserverait pas cette fonctionnalité aux iPhone. Dès 2023, la marque devrait ajouter la connexion satellitaire aux Apple Watch. “La technologie fournirait une alternative à la Garmin inReach Explorer et SPOT, des communicateurs satellites portables avec des fonctionnalités similaires”, précise Mark Gurman. On peut donc s'attendre à voir arriver cette fonctionnalité sur les Apple Watch Series 9.

Le journaliste émérite de Bloomberg souligne que Globalstar, un des nombreux partenaires d'Apple, a conclu un accord pour acheter 17 nouveaux satellites. Cet investissement devrait permettre à Globalstar d'alimenter des “services satellites continus” pour un client “potentiel”. Ce client a versé des centaines de millions de dollars à la firme. Pour Gurman, il est bien possible qu'il s'agisse d'Apple. Dans ces conditions, l'informateur estime que la fonctionnalité satellite sera bientôt fonctionnelle.

Lire aussi : puce A15, 4 modèles différents et connexion par satellite, voici les dernières fuites sur les iPhone 14

D'après les rumeurs apparues l'an dernier, Tim Cook, PDG d'Apple, a demandé à ses équipes que la connexion satellite des iPhone soit opérationnelle avant fin 2024. On vous en dit plus dès que possible sur les iPhone 14. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.