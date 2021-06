iPhone 14 : Apple lancerait un modèle avec écran géant à prix réduit en 2022

Avec les iPhone 14, Apple souhaiterait lancer un smartphone avec un écran géant de 6,7 pouces à un prix de vente réduit. Dès 2022, la marque californienne ne réserverait plus les écrans spacieux aux modèles les plus haut de gamme de son catalogue. En parallèle, le géant de Cupertino abandonnerait la déclinaison mini après les ventes décevantes de l'iPhone 12 mini.

D'après les informations de Ming-Chi Kuo, l'analyste spécialisé dans les produits Apple, le constructeur californien s'apprête à revoir la stratégie de diversification de l'iPhone. L'an dernier, Apple a lancé 4 modèles d'iPhone 12 offrant des diagonales d'écran allant de 5,4 pouces à 6,7 pouces.

D'après les indiscrétions apparues au cours des derniers mois, Apple devrait faire de même avec les iPhone 13. La marque devrait annoncer 4 éditions différentes en septembre : un iPhone 13, un 13 mini, un 13 Pro et un 13 Pro Max. Cette génération de transition s'annonce très proche des précédents iPhone.

Pas d'iPhone 14 mini, Apple miserait sur les écrans géants

Pour Ming-Chi Kuo, Apple va revoir sa copie dès 2022. Avec les iPhone 14, le fabricant misera sur des écrans plus imposants. En plus des iPhone 14 Pro avec écran 6,1 pouces et de l'iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces, Apple lancerait deux modèles plus abordables avec des tailles d'écran identiques.

On devrait donc découvrir un iPhone 14 standard proposé avec un écran de 6,1 ou de 6,7 pouces. Pour la première fois, Apple ne réservera pas les surfaces d'affichage les plus généreuses aux modèles les plus haut de gamme. L'iPhone 14 avec écran 6,7″ serait vendu sous la barre des 900 dollars, soit 750 euros. Actuellement, les amateurs d'écrans géants doivent impérativement se tourner vers le modèle le plus cher, l'iPhone 12 Pro Max, qui démarre à 1259 euros (1 099 dollars).

Ainsi, le quatuor d'iPhone 14 serait composé de deux gammes : deux iPhone “abordables” et deux iPhone haut de gamme. Sans grande surprise, Apple abandonnera le format mini après l'échec de l'iPhone 12 mini. En réaction aux ventes catastrophiques du smartphone, le groupe a même décidé de cesser la production.

Enfin, Ming-Chi Kuo prophétise l'arrivée d'un lecteur d'empreintes TouchID sous l'écran dès 2022. Cette nouveauté, attendue depuis plusieurs années, serait absente de la future génération d'iPhone. On vous en dit plus dès que possible.

Source : MacRumors