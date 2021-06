L’iPhone 13 sortirait le 24 septembre 2021, pas de retard cette année !

La date de sortie de l’iPhone 13 et de toutes ses déclinaisons seraient prévue le 24 septembre 2021. Il n’y aurait donc aucun retard cette année pour les nouveaux smartphones d’Apple. En 2020, les iPhone ont été annoncés en octobre, bien plus tard qu’habituellement. Si les iPhone sont commercialisés le 24 septembre, la keynote devrait avoir lieu le 14 septembre.

En 2020, Apple n’a pas « respecté » son calendrier habituel des sorties de smartphones. La firme de Cupertino n’a pas présenté ses iPhone 12 en septembre, mais en octobre. Et, comme l’iPhone X, tous les modèles n’ont pas été commercialisés 10 jours après leur annonces. Ce fut le cas pour deux d’entre eux, l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro. En revanche, les iPhone 12 Mini et iPhone 12 Pro Max ont dû patienter plusieurs semaines supplémentaires avant d’arriver sur les étals des boutiques.

Ce retard était évidemment une conséquence de l’épidémie mondiale de coronavirus. Une situation sanitaire compliquée à laquelle vient s’ajouter la pénurie de composants qui fait affecte actuellement tous les segments de produits high-tech. Nous en parlons régulièrement dans nos colonnes. Elle affecte notamment les consoles de jeu et les cartes graphiques. Mais les smartphones sont également concernés, selon Qualcomm. Est-ce que les iPhone 13 attendus cet automne seront donc en retard ? Il semble que non.

Apple produira assez d'iPhone 13 pour un lancement en septembre

Un analyste financier de la banque d’investissement américaine Wedbush Securities a publié une note affirmant que les iPhone 13 seront bien dévoilés en septembre. Il va même un peu plus loin, puisqu’il affirme que le début de la commercialisation des smartphones aura lieu le vendredi 24 septembre 2021. Pour expliquer cette hypothèse, il s’appuie sur des informations glanées auprès des sous-traitants asiatiques de la firme. La firme aurait prévu de produire entre 130 et 150 millions d’unités avant la fin de l’année 2021. Et entre 35 % et 45 % de ses téléphones seront assemblés sur le troisième trimestre, soit entre juillet septembre.

L’hypothèse du 24 septembre pour le lancement commercial des iPhone 13 répond aux habitudes de la firme dont les iPhone sont toujours disponibles un vendredi. Si nous nous appuyons sur cette hypothèse, nous pouvons en tirer la date de la keynote d’Apple : elle aurait lieu 10 jours avant, soit le 14 septembre 2021. Et les précommandes démarreraient le 17 septembre. Reste à savoir si tous les modèles prévus seront disponibles en même temps.

