L’iPhone 13 n’aurait pas de capteurs d’empreintes sous l’écran

L’iPhone 13 pourrait ne pas avoir de capteur d’empreintes sous l’écran. En effet, cette innovation, déjà présente sur nombre de smartphones Android haut de gamme, pourrait n’être réservée qu’à l’iPhone 14 prévu pour 2022.

Ming-Chi Kuo est l’analyste phare en ce qui concerne l’univers Apple. Extrêmement bien informé, il frappe souvent juste. Aujourd’hui, il évoque les futures générations d’iPhone, celle de cette année et celle de 2022. Dans une note récupérée par MacRumors, il indique par exemple que le capteur d’empreintes sous l’écran n’arriverait qu’avec l’iPhone 14. Il s'agit d'une innovation déjà présente sur de nombreux téléphones Android, que ce soient des hauts de gamme ou des produits moins onéreux, comme le Nord CE 5G de OnePlus. Apple ne l’utilise pas pour le moment et ça ne devrait pas changer cette année.

Kuo précise que les modèles les plus abordables d’iPhone 14, qui coûteraient moins de 900 dollars, pourraient même ne pas en être équipés. Il ajoute quelques petites choses intéressantes en ce qui concerne le format de ces produits. Il prédit ainsi que l’iPhone 13 serait la dernière génération à proposer un format de 5,4 pouces. Ce n’est pas étonnant, puisque l’iPhone 12 Mini, de cette taille, n’a pas vraiment trouvé son public.

L'iPhone SE aurait aussi le droit à un nouveau modèle

L’iPhone 14 pourrait donc ne se composer que de deux tailles distinctes (découpées en plusieurs modèles) de 6,1 pouces et 6,7 pouces. Enfin, concernant ces prochains produits, il indique dans sa note que la série de smartphones présentée en 2022 pourrait proposer une grosse amélioration au niveau du module photo avec un capteur grand angle de 48 mégapixels. On parlait du prix de 900 dollars plus haut, ce qui ferait de la gamme 14 une série moins chère que les précédentes.

Dans la même note, il écrit enfin que l’iPhone SE devrait faire son grand retour dans une version remise au goût du jour. Il serait, selon ses propres termes, « l’iPhone compatible 5G le moins cher jusque-là ». Il disposerait du même design que le modèle actuel mais avec des performances revues à la hausse. Il devrait être présenté au début de l’année 2022, selon l’analyste.

