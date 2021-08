iPhone 13 : une nouvelle fuite confirme la date de lancement des smartphones

Le lancement des iPhone 13 (ou iPhone 12S) d’Apple approche à grands pas. Une nouvelle fuite confirme que les smartphones seraient dévoilés lors d’une keynote organisée à Cupertino le 14 septembre 2021. Cela sous-entend que les précommandes démarreraient le 17 septembre et que les iPhone 13 seraient disponibles à partir du 24 septembre. Il n’est cependant pas certain que tous les modèles sortent en même temps.

Si LE rendez-vous du mois d’août était sans conteste l’Unpacked de Samsung durant lequel ont été dévoilés les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, plusieurs événements importants sont attendus en septembre. De nombreux constructeurs vont en effet annoncer des nouveautés. Nous en attendons aussi bien chez Oppo, Xiaomi, Vivo ou encore Huawei. L’annonce du Pixel 6, qui pourrait avoir lieu le 13 septembre, est l’un de ceux à ne pas manquer. Mais une autre conférence est traditionnellement attendue en septembre : celle d’Apple.

En effet, la firme de Cupertino a pris pour habitude d’annoncer ses nouveaux iPhone à la rentrée. Et plus précisément autour de la mi-septembre. Il y a eu au fil des ans quelques entorses à cette règle, notamment en 2020. Pour cause d’épidémie mondiale et d’un début de pénurie sur certains composants, les iPhone 12 ont été annoncés en octobre. Deux d’entre eux, les iPhone 12 et iPhone 12 Pro, ont été commercialisés dans la foulée, tandis que les iPhone 12 Mini et iPhone 12 Pro Max ont dû attendre le mois de novembre.

Un leaker chinois confirme la date de la keynote des iPhone 13 d'Apple

Cette année, Apple semble avoir pris toutes les précautions pour qu’un tel retard de se réitère pas. Tous les analystes et les leakers sont formels : les iPhone 13 (ou iPhone 12S selon certaines les fuites) sortiront en septembre. Quand précisément ? Pas cette semaine ni la semaine prochaine, bien évidemment. Mais la semaine suivante, à en croire un leaker chinois généralement bien informé. Il explique sur Weibo que la keynote d’Apple aurait lieu le mercredi 15 septembre, heure chinoise.

Cette précision est importante, car il y a un très fort décalage horaire entre Cupertino et Beijing. Ce qui veut dire que la keynote aurait lieue dans la nuit du 14 au 15 septembre pour les technophiles asiatiques. Et cela correspond bien aux rumeurs datant du mois de juin qui affirmaient qu’Apple présenterait les iPhone 13 le 14 septembre (qui est un mardi, ce qui correspond bien aux habitudes de la firme).

De cette date, nous pouvons en découler une partie des informations commerciales : les iPhone 13 (tous, sinon au moins la moitié d’entre eux) seront en précommande le vendredi 17 septembre. Puis ils arriveront sur les étals des magasins une semaine plus tard, soit le 24 septembre. Nous aurions donc moins d’un mois à attendre pour découvrir enfin quelles sont toutes les nouveautés préparées par Apple pour cette nouvelle génération de smartphones.

