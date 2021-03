iPhone 13 MagSafe : un smartphone sans USB-C ni Lightning fait surface dans un brevet

Un brevet Apple officiel décrit le connecteur MagSafe d'un futur iPhone sans aucun ports, renforçant la possibilité de l'arrivée d'un tel appareil peut-être dès l'iPhone 13. Apple imagine une recharge sur la tranche tandis que le port MagSafe actuel sera réservé à des accessoires, comme une future batterie magnétique.

Apple caresse depuis longtemps l'idée de lancer un iPhone totalement dépourvu de ports. Un tel scénario permettrait en effet à la firme d'innover tout en proposant l'appareil le plus étanche – et probablement durable – du marché. Mais Apple a depuis peu au moins une nouvelle raison de passer au plus vite à un iPhone “portless” : la Commission Européenne. L'organe exécutif européen souhaite en effet imposer le port USB type C à tous les appareils vendus dans l'Union.

Une perspective qui ne semble pas vraiment emballer Apple. La firme a pourtant été pionnière sur l'USB-C en proposant dès 2016 un MacBook Pro uniquement doté de ports universels, puis en proposant le même type de ports sur les iPad Pro. Il s'est longtemps dit en coulisses que Apple finirait par adopter le nouveau connecteur sur les iPhone, mais des années après ces premières rumeurs, les iPhone restent vendus avec un connecteur propriétaire Lightning.

Apple tease un possible iPhone 13 totalement dépourvu de ports

Ce port est en fait, par design, une sorte d'USB type C à l'envers. Il sert de nos jours essentiellement à charger le smartphone et les écouteurs AirPods – quand bien même il peut aussi transférer des données. Le port Lightning devient de facto année après année essentiellement un port de charge, compatible USB Power Delivery sur les derniers iPhone. Et parce que la technologie est propriétaire, tous les fabricants tiers d'accessoire Lightning (casques, chargeurs, périphériques divers, accessoires…) doivent payer une licence à Apple.

Le coût de la participation au programme “Made For iPhone” ou MFI est a minima de 4 € par unité. Ce qui semble très lucratif compte-tenu de la popularité des iPhone. Passer à l'USB type C comme l'Union Européenne souhaite l'imposer signifie tirer un trait sur cette source de revenus. Apple a donc tout intérêt à inventer une alternative qui ne contrarie pas frontalement aux règlements de Bruxelles et qui peut se justifier par une nouvelle manière d'utiliser l'iPhone.

C'est là que le dernier brevet déposé par Apple intervient. On y voit plusieurs versions d'un connecteur MagSafe à destination d'un iPhone dépourvu de ports. Le design varie dans les documents mais le concept est à chaque fois le même avec un contact aimanté sur la tranche de l'appareil qui se déconnecte facilement, par exemple si vous vous prenez les pieds dans le câble, le tout sans endommager le smartphone, et sans laisser les connecteurs vraiment s'introduire à l'intérieur de l'appareil.

Le nouveau connecteur MagSafe sera complémentaire à celui qui se trouve au dos des iPhone

En cela, ce MagSafe ressemble davantage au connecteur de charge que l'on connaissait sur les MacBook et MacBook Pro antérieurs à 2016 – plutôt que d'aller dans la direction du nouveau chargeur Qi magnétique des iPhone 12. Le connecteur “MagSafe” au dos du smartphone ne serait d'ailleurs pas amené à disparaître, bien au contraire. Apple devrait néanmoins spécialiser les deux connecteurs : sur la tranche, on charge – au dos, on pose des accessoires, comme la future batterie magnétique d'Apple.

Or, vous l'aurez compris : Apple doit désormais se soumettre aux nouveaux règlement sur le chargeur universel. Il semble donc que les scénarios possibles ne sont pas très nombreux. Si Apple garde le connecteur Lightning sur l'iPhone 13, la firme risque de devoir surmonter des obstacles légaux en Europe – ou de ne tout simplement pas pouvoir y commercialiser le smartphone. On aurait du mal à imaginer Apple se priver de ventes d'iPhone dans une région qui compte 447,7 millions de consommateurs…

Or, un passage à l'USB type C expose potentiellement Apple à d'intenses critiques, surtout si c'est temporaire : cela forcera en effet les utilisateurs à acheter encore de nouveaux câbles, accessoires, périphériques et adaptateurs avant de passer sur un autre connecteur peut-être dès la génération suivante. Ce qui devrait faire mauvais genre compte-tenu de l'image de marque “verte” entretenue par la firme. L'arrivée de ce connecteur d'un nouveau genre et d'un design entièrement portless dès l'iPhone 13 est donc une vraie possibilité.