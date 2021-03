iPhone 12 : la batterie externe MagSafe serait compatible avec la recharge inversée

Apple travaillerait actuellement sur un prototype de batterie externe MagSafe pour les iPhone 12. D'après un informateur, cette batterie serait compatible avec la recharge sans fil inversée. Concrètement, l'accessoire pourra recharger simultanément un autre appareil (AirPods, Apple Watch…) en plus de l'iPhone.

Il y a quelques semaines, une ligne de code évoquant une batterie externe MagSafe est apparue dans la version beta de la mise à jour iOS 14.5. L'existence de cet accessoire pour iPhone 12 a rapidement été confirmée par Bloomberg. D'après les informations obtenues par le média, Apple travaille sur cette mystérieuse batterie externe depuis un an. Comme le porte-cartes compatible MagSafe, cette batterie vient de coller sur le dos des iPhone grâce aux aimants.

Peu après Bloomberg, Jon Prosser, un informateur réputé malgré un historique mitigé, a confirmé l'arrivée d'une batterie externe MagSafe lors d'un podcast. Aux dires du leaker, Apple aurait mis au point deux prototypes de batterie externe. L'un des prototypes conçus par les ingénieurs de Cupertino embarque la recharge sans fil inversée.

Sur le même sujet : Apple recommande de ne pas approcher l’iPhone 12 et le chargeur MagSafe d’un pacemaker

Une batterie MagSafe capable de recharger des AirPods ou une Apple Watch en simultané

In fine, la batterie externe MagSafe serait à la fois capable de recharger un iPhone 12 grâce au MagSafe et des accessoires avec la recharge par induction QI. On pense notamment à une Apple Watch, un boitier d'AirPods ou d'AirPods Pro, ou encore un autre smartphone. Selon Prosser, Apple commercialiserait deux versions de l'accessoire : un modèle standard à prix réduit uniquement capable de recharger les iPhone 12 et une version haut de gamme plus chère avec la recharge inversée.

Cette hypothétique batterie viendrait enrichir le catalogue d'accessoires compatibles MagSafe vendus par Apple dans les mois à venir. Sur son Apple Store, le géant de Cupertino vend déjà plusieurs produits exploitant les aimants des iPhone 12, dont un chargeur MagSafe Duo pour recharger une Apple Watch en simultané. Notez que certains fabricants tiers, dont Anker, commercialisent déjà une batterie externe qui s'appuie sur la technologie MagSafe. Vendue au prix de 39,99 dollars, la batterie magnétique Anker propose une recharge de seulement 5W. Elle est aussi dépourvue de recharge inversée.

Source : podcast Genius Bar