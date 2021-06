iPhone 13 : ces maquettes confirment l’encoche plus petite et les capteurs en diagonale

L'iPhone 13 continue de faire l'objet de fuites régulières. Cette fois-ci, il s'agit de plusieurs photos de maquettes du smartphone qui ont été publiées sur Weibo, principal réseau social chinois. L'occasion de confirmer la présence d'une encoche plus discrète, ainsi que la nouvelle disposition des capteurs photo en diagonale.

Si vous suivez l'actualité de la marque à la pomme, vous savez qu'il ne se passe pas une semaine sans une nouvelle fuite concernant l'iPhone 13, le prochain flagship d'Apple. Par exemple, nous connaissons depuis peu l'ensemble des prix de la gamme iPhone 13, tandis que des photos d'un prototype de l'iPhone 13 Mini nous ont permis de confirmer le nouveau design du double capteur photo.

Et justement, l'hémorragie continue chez la firme de Cupertino puisque de nouvelles photos de maquettes de l'iPhone 13 viennent d'être publiées sur le réseau social chinois Weibo. Comme le confirmaient de précédentes fuites, on remarque la présence d'une encoche bien plus discrète sur la façade avant, tandis que le haut-parleur est désormais placé sur la partie supérieure de l'appareil.

Comme le précise l'auteur de la fuite, un certain DuanRui, ces maquettes proviennent de l'entreprise qui avait déjà fourni des maquettes de l'iPhone 12 en 2020. En d'autres termes, ces modèles ont été fabriqués selon les dessins de CAO divulgués par quelqu'un appartenant à la chaîne d'approvisionnement d'Apple. Pour rappel, les dessins de CAO sont des illustrations en 2D ou 3D détaillée qui affichent les composants d'un projet architectural ou d'ingénierie.

La disposition en diagonale des capteurs photo se confirme

En outre et comme vous pouvez le constater, ces maquettes confirment la nouvelle disposition des capteurs photo adoptée par Apple. Les objectifs sont donc placés à la diagonale. Cet agencement permettrait notamment à Apple d'améliorer les résultats de la réalité augmentée, en fournissant une parallaxe horizontale et verticale. Bien entendu, il convient de prendre ces informations avec des pincettes, jusqu'à la présentation officielle de l'iPhone 13, dont tout le monde s'accorde à dire qu'elle aura lieu le 14 septembre 2021.

Pour rappel, ces multiples fuites au sujet de l'iPhone 13 agacent passablement Apple, qui a décidé de porter plainte contre les leakers. En effet, plusieurs leakers ont d'ores et déjà reçu des lettres d'avertissements de la part du service juridique d'Apple, les appelant à ne plus diffuser “d'informations sur des produits non commercialisés”.

Source : 9to5Mac