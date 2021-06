iPhone 13 : on connait le prix des prochains smartphones d’Apple avant leur présentation

Plusieurs mois avant la présentation officielle de la nouvelle gamme d’iPhone 13, un rapport de TrendForce dévoile déjà le prix de tous les modèles. Bonne surprise pour les fans d’Apple, il ne devrait pas y avoir beaucoup de changements au niveau tarifaire.

Le cabinet d’études taïwanais TrendForce a dévoilé en début de semaine un rapport dans lequel il annonçait que les ventes d’iPhone 12 mini étaient catastrophiques, ce qui a conduit Apple à stopper la production. Cependant, le rapport dévoile également des informations concernant les prix de la future génération qui sera dévoilée en fin d’année.

TrendForce fait référence à la nouvelle gamme avec le nombre « 12S » plutôt que « 13 », mais il faudra probablement attendre la présentation officielle pour connaitre cette information. Le rapport confirme également qu’Apple a l’intention de réduire la taille de l’encoche, une première depuis son introduction sur l’iPhone X en 2017.

Les prix seront identiques à ceux de la génération actuelle

Selon le rapport de TrendForce, « Apple poursuivra la stratégie de prix proactive qu'elle a adoptée en 2020 afin de maintenir sa part de marché pour les smartphones haut de gamme ». À cause de la pénurie actuelle, le prix des composants aurait explosé, mais Apple aurait décidé de conserver les mêmes tarifs que pour ses iPhone 12 actuels.

Par conséquent, nous devrions retrouver à la fin de l’année l’iPhone 13 mini à partir de 809 euros, l’iPhone 13 à partir de 909 euros, le 13 Pro à partir de 1 159 euros et le 13 Pro Max à partir de 1 259 euros. Néanmoins, on sait que les modèles Pro pourront être équipés de jusqu’à 1 To de stockage, ce qui pourrait pousser Apple à augmenter le prix de la version la plus premium. Pour rappel, le prix de l’iPhone 12 Pro Max avec 512 Go s’envole à 1 609 euros en France.

Cette nouvelle génération devrait être plus intéressante que la précédente, notamment grâce à la nouvelle puce A15 gravée en 5 nm ou encore à l’écran OLED 120 Hz sur les modèles Pro. De plus, tous les iPhone profiteront cette année de nouveaux capteurs photo. On s’attend à ce que ceux-ci soient mieux stabilisés et à ce qu’ils proposent de meilleures performances en basse luminosité.

Source : TrendForce