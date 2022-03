iPhone 13 : Apple aurait économisé 6 milliards d’euros en retirant le chargeur et les écouteurs

Les nouvelles mesures environnementales d’Apple consistant à retirer des boîtes d’iPhone 13 les écouteurs et le chargeur ont également eu un gros impact sur les finances de l’entreprise, puisque celle-ci a économisé plusieurs milliards d’euros.

Selon un nouveau rapport du Daily Mail, Apple aurait économisé pas moins de 6 milliards de dollars en retirant deux éléments des boîtes de ses smartphones : les écouteurs ainsi que le chargeur. Souvenez-vous, en 2020, Apple avait annoncé qu’il allait arrêter d’inclure un le chargeur ainsi que les écouteurs dans les boîtes de son iPhone 12, une politique qui a été renouvelée l’année dernière pour les iPhone 13.

En France, Apple avait d’ailleurs fait une exception à ce sujet en ne retirant que le chargeur de ses boîtes. En effet, une loi obligeait tous les fabricants de smartphones à fournir des kits mains libres pour passer des appels téléphoniques lors de la vente d’un appareil. Celle-ci a récemment été supprimée, ce qui a poussé le fabricant californien à cesser d’inclure des écouteurs en France depuis le début de l’année.

Apple économise des milliards grâce à ses boîtes plus fines

Retirer les écouteurs et le chargeur de ses boîtes a permis à Apple d’affiner le design de ses boîtes d’iPhone. La conséquence directe est la possibilité pour l’entreprise de transporter jusqu'à 70 % de paquets supplémentaires, et ainsi de réduire le nombre de trajets nécessaires pour acheminer un stock de produits. Grâce à cette mesure, Apple estime n’avoir généré que 22,6 millions de tonnes de CO2 en 2020, contre un peu plus de 25 millions en 2019.

De plus, le géant américain affirme que sa décision permet d'économiser 861 000 tonnes de cuivre, de zinc et d'étain tous les ans. Ce qu’Apple omet évidemment de dire, c’est qu’il économise aussi beaucoup d’argent en retirant des éléments des boîtes des iPhone. Selon les informations du Daily Mail, Apple aurait économisé près de 6 milliards d’euros au total, et près de 32 euros par smartphone.

En plus de ces économies, Apple générerait de nouveaux bénéfices grâce à la vente d’écouteurs filaire à 19 euros ou d’adaptateurs secteurs à 25 euros. Le retrait des écouteurs pousse même certains clients à opter pour des écouteurs sans fil Bluetooth AirPods à plus d’une centaine d’euros.

