iPhone 13 : Apple a commandé bien plus de capteurs photo stabilisés que les fabricants Android

Les iPhone 13 et 13 Pro devraient embarquer de nouveaux capteurs photo plus perfectionnés, de l'ordre de ceux que l'on a découvert sur les iPhone 12 Pro Max. Or selon des sources proches des fournisseurs, les commandes de capteur photo atteignent un volume inédit, et la firme presse même ses fabricants d'augmenter fortement leur production. Apple a commandé tellement de capteurs photo stabilisés que la firme absorbe plus de la moitié de la production mondiale de ces composants.

Apple enchaîne les records de vente avec l'iPhone 12, et tout semble indiquer que la firme parie sur un succès du même ordre avec les iPhone 13. Selon les dernières rumeurs, les iPhone 13 et 13 Pro reprendront plus ou moins le même design à bords plats que les iPhone 12. Ils devraient également uniformiser la fiche technique photo de la gamme.

Sur les iPhone 12, en effet, seuls les modèles Pro sont équipés d'un capteur LiDAR, et seul l'iPhone 12 Pro Max propose des capteurs photo stabilisés plus avancés. Du coup les clients doivent choisir entre deux tailles d'iPhone 12 plus ou moins grands et dotés de plus ou moins d'autonomie, avec capteurs photo standard, et des modèles Pro avec capteur LiDAR, dont un pousse la photo encore un peu plus loin avec des capteurs photo plus grands équipés de la technologie de stabilisation Sensor Shift.

iPhone 13 : Apple se frotte déjà les mains à en croire ses commandes de capteurs photo stabilisés

On ne peut pas dire qu'il s'agit d'une mauvaise stratégie puisque toutes les estimations pointent vers des ventes très soutenues d'iPhone 12 et d'iPhone 12 Pro Max. Mais on sait déjà grâce à un faisceau de rumeurs que tous les iPhone 13 auront un capteur LiDAR. Et que les modèles Pro devraient proposer cette fois-ci la même configuration de capteurs photo principaux.

Ce qui signifie une forte hausse des commandes de capteurs photo stabilisés avec la technologie Sensor Shift où le capteur est motorisé en plus des lentilles pour plus de stabilité. Or, une info DigiTimes révèle que les commandes de bobines moteur (VCM) un composant qui fait partie de ces capteurs photo stabilisés ont explosé de 30 à 40% montrant que Apple s'attend à une très forte demande.

Lire également : iPhone 13 Pro – le coloris noir serait le plus sombre jamais créé par Apple

En fait, Apple a tellement commandé de ce composant que la firme absorbe à elle seule plus de la moitié de la production mondiale. Si cela se confirme, il y a de fortes chances pour que l'iPhone 13 fasse partie des meilleures ventes jamais réalisées par Apple.

Source : DigiTimes