iPhone 13 : 1 To de stockage, scanner Lidar, les nouveautés se confirment

Les iPhone 13 continuent de faire parler d'eux. Moins de deux mois avant la keynote, un rapport d'analystes confirme plusieurs points de la fiche technique, dont une option avec 1 To de stockage interne. De plus, il semblerait que le scanner Lidar soit finalement intégré à tous les modèles, y compris les éditions plus abordables.

Citant des “sources de la chaîne d'approvisionnement”, les analystes de Wedbush Securities Inc., une importante société d'investissement américaine, affirment qu'Apple proposera bien 1 To de stockage interne sur les iPhone 13. “Nous avons une confiance accrue que l'iPhone 13 aura une option de stockage de 1 téraoctet, soit le double de la capacité de stockage Pro la plus élevée aujourd'hui (512 Go)”, avance Wedbush Securities

La société d'investissement avait déjà prophétisé l'arrivée d'une option 1 To en février. Après avoir gardé un oeil sur la chaîne d'approvisionnement, Wedbush est en mesure de confirmer ses prédictions. Sans surprise, Apple devrait réserver le 1 To de stockage aux iPhone 13 Pro et Pro Max.

Apple intégrerait le scanner Lidar sur tous les iPhone 13

Dans la foulée, Wedbush confirme la présence du scanner Lidar sur toute la gamme d'iPhone 13. Contrairement à l'an dernier, le radar dédié à la réalité augmentée ne sera pas réservé aux éditions les plus haut de gamme. Cette nouvelle génération “comprendra également un certain nombre d'améliorations avec Lidar sur tous les modèles d'iPhone 13”, assure la société après avoir sondé la chaîne d'approvisionnement. On imagine que Wedbush repose ses assertions sur les commandes réalisées par Apple auprès de ses fournisseurs.

Des rapports contradictoires apparus au cours des dernières semaines contredisent les affirmations de Wedbush. D'après les analystes de TrendForce, Apple proposerait les mêmes capacités de stockage que l'an dernier sur les iPhone 12. L'option 1 To serait alors réservée à l'année prochaine et aux futurs iPhone 14. De même, une série de leakers estiment que le Lidar sera à nouveau cantonné aux éditions Pro.

Enfin, le rapport confirme l'arrivée des iPhone 13 en temps et en heure. “Le calendrier de lancement de 2021 sera ‘normal'. Du point de vue du timing, nous pensons que le lancement actuel de l'iPhone 13 est prévu pour la troisième semaine de septembre” poursuit Wedbush. Les dernière fuites tablent d'ailleurs sur une keynote dès le 14 septembre 2021.

