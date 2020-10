iPhone 13 : Apple proposerait jusqu’à 1 To de stockage

Les iPhone 13 proposeraient jusqu'à 1 To de stockage interne, avance un informateur. Dès l'année prochaine, Apple proposerait le double de l'espace de stockage maximal intégré aux iPhone 12 Pro et Pro Max. Cet espace de stockage supplémentaire accompagnerait l'arrivée de la vidéo en 8K jusqu'à 45 image par seconde.

Apple s'est toujours montré pingre sur la quantité de stockage interne intégrée à ses iPhone. Pendant longtemps, la firme de Cupertino se contentait d'ailleurs d'un espace de stockage standard de seulement 64 Go. Avec les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max, le groupe californien a corrigé le tir cette année. Apple propose désormais 128 Go de stockage interne de base sur ses smartphones haut de gamme.

Avec les iPhone 13, Apple pourrait aller encore plus loin en gonflant la capacité de stockage maximale. Jon Prosser, analyste et informateur connu en dépit de son historique mitigé, affirme qu'Apple proposera jusqu'à 1 To de stockage interne sur les iPhone 13. On imagine que les 1 To seront réservés aux hypothétiques iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max, les plus haut de gamme.

1 To de stockage pour filmer en 8K 45 FPS sur les iPhone 13

Les iPhone 13 ne sont pas les premiers smartphones du marché avec 1 To de stockage interne. En 2019, Samsung a notamment lancé un Galaxy S10+ 5G avec 1 To de stockage. Néanmoins, les modèles dépassant les 512 Go de stockage interne restent toujours assez rares. De plus, seuls les modèles les plus haut de gamme profitent d'autant de stockage.

La décision d'Apple serait motivée par l'intégration d'une lentille spéciale anamorphique sur les iPhone 13. Grâce à cette lentille, les terminaux seraient capables de filmer en 8K jusqu'à 45 image par seconde. Sans surprise, les vidéos enregistrées en 8K s'annoncent particulièrement lourdes. Dans ces conditions, Apple n'a pas le choix que d'offrir plus de stockage aux utilisateurs, et notamment aux vidéastes en herbe, coeur de cible des iPhone premium.

Quoi qu'il en soit, d'autres fuites viendront lever le voile sur la fiche technique des iPhone 13 dans les mois à venir. En attendant de plus amples informations, on vous invite à prendre les fuites de Jon Prosser avec prudence. Pour rappel, les prochains iPhone ne sont pas attendus avant le mois de septembre 2021. D'ici là, les plans d'Apple peuvent changer.