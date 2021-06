iPhone 13 : pas de stockage 1 To, Apple se contenterait de 512 Go

Les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max n'embarqueraient finalement pas 1 To de stockage interne. D'après les analystes de TrendForce, Apple proposera les mêmes capacités de stockage que l'an dernier sur les iPhone 12.

Il y a quelques semaines, plusieurs fuites sont venues prophétiser l'arrivée d'un iPhone 13 avec 1 To de stockage interne. D'après les fuites, la décision d'Apple d'augmenter l'espace de stockage disponible vient de l'intégration d'une lentille spéciale anamorphique capable de filmer en 8K jusqu'à 45 image par seconde. Pour stocker les séquences enregistrées, Apple aurait donc décider de proposer des iPhone 13 Pro et 13 Pro Max avec 1 To de stockage.

Dans un rapport publié ce 21 juin 2021, les analystes de TrendForce nagent à contre-courant et affirment qu'Apple ne proposera pas davantage de stockage interne sur les iPhone 13. “À en juger par les prix de départ de la série des iPhone 13 ainsi que les différences entre les prix de détail des différents modèles, TrendForce s'attend à ce que les capacités de mémoire des nouveaux combinés restent les mêmes que celles de leurs homologues de l'iPhone 12” avance TrendForce.

Des iPhone 13 très similaires aux iPhone 12

D'après les analystes, les iPhone 13 s'annoncent très similaires aux iPhone 12. Pour les experts, il s'agirait d'une génération de transition pour les smartphones d'Apple. La marque reprendrait les fondamentaux introduits l'an dernier, comme le scanner Lidar, des bords anguleux et un design général qui rappelle les anciens iPhone. D'ailleurs, le rapport évoque à plusieurs reprises la gamme sous l'appellation iPhone 12s.

Plutôt que d'inaugurer des nouveautés, Apple va se contenter d'améliorer des fonctionnalités déjà existantes. Dans ce contexte, TrendForce imagine mal Apple revoir à la hausse la capacité de stockage intégrée à ses téléphones haut de gamme. Comme l'an dernier, la marque californienne devrait décliner les modèles Pro dans les configurations suivantes : 128, 256 ou 512 Go.

Sans surprise, les iPhone 13 devraient être proposés au même prix que les iPhone 12. Apple va reprendre à la lettre la grille tarifaire de l'an dernier, qui va de 809 euros à 1259 euros, note TrendForce. Pour mémoire, les nouveaux iPhone ne seront pas annoncés avant la keynote de septembre 2021.

Source : TrendForce