iPhone 12 : ces vidéos montrent leur design sous toutes les coutures

Les iPhone 12 continuent d’apparaître sur la toile. Plusieurs mois avant la keynote, des vidéos mettant en scène des maquettes ont été mises en ligne par plusieurs sources fiables. On y découvre le design hérité de l’iPhone 4 sous toutes les coutures.

Les vidéos de prise en main réalisées avec des maquettes d’iPhone 12 commencent à pulluler sur le web. Réalisées avec imprimantes 3D sur base des informations obtenues par des accessoiristes, elles permettent de se faire une idée précise du design, du gabarit et des mesures de la gamme.

iPhone 12 : pas de scanner Lidar finalement ?

La première vidéo apparue récemment est signée Marques Brownlee, le célèbre Youtubeur high tech américain. La séquence mise en ligne sur YouTube confirme les tailles des écrans des iPhone 12: une édition de 5,4 pouces compact façon iPhone SE 2020, deux modèles avec dalle 6,1 pouces et une version grand format de 6,7 pouces.

Á la surprise générale, aucune des maquettes de Marques Brownlee ne montre la présence du fameux scanner Lidar qui équipe déjà les iPad Pro. Apple a-t-il finalement décidé de faire l’impasse sur cette technologie dédiée à la réalité augmentée, comme ce serait le cas pour l’écran 120 Hz ?

Pour l’heure, la présence du Lidar est encore sujette à caution. Il n’est pas impossible qu’Apple n’ait pas intégré le Lidar aux informations fournies aux accessoiristes afin de préserver le secret. La firme de Cupertino s’est déjà illustrée avec des pratiques analogues au cours des dernières années. Pour concevoir les coques, les fabricants d’accessoires n’ont en effet pas besoin de connaître le nombre exact de capteurs au dos.

Une autre vidéo, réalisée cette fois par nos confrères de MacRumors, montre des maquettes d’iPhone 12 similaires à celles de Marques Brownlee. Là encore, le Lidar est aux abonnés absents. Du reste, les maquettes confirment à nouveau le design hérité de l’iPhone 4, avec les bords plats et anguleux, et le retour de l’encoche popularisée par l’iPhone X. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations sur les iPhone 12, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.