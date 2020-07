iPhone 12 : pas d’écran 120 Hz, Apple réserverait cette nouveauté à l’iPhone 13

Les iPhone 12 pourraient finalement faire l’impasse sur l’écran ProMotion 120 Hz, annonce un informateur réputé. Craignant de ruiner l’autonomie de la batterie, Apple aurait en effet décidé de réserver cette nouvelle fonctionnalité aux iPhone 13, dont la sortie est prévue en septembre 2021.

D’après plusieurs fuites apparues ces derniers mois, Apple équiperait ses nouveaux iPhone d’un écran 120 Hz ProMotion similaire à celui qui recouvre les iPad Pro depuis 2015. L’informateur Max Weinbach affirme d’ailleurs que les futurs iPhone seraient capables de passer automatiquement de 60 à 120 Hz en fonction des usages de l’utilisateur. Un menu permettant de limiter la fréquence de rafraîchissement à 60 Hz est d’ailleurs apparu dans la beta de la mise à jour iOS 14, soulignant ainsi l’arrivée d’un écran 120 Hz.

Malheureusement, Apple aurait décidé de faire marche arrière et de ne pas intégrer d’écran 120 Hz sur les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, affirme Ross Young, PDG du cabinet d’analyse Display Supply Chain Consultants et source réputée du milieu. « Aucun de nos contacts n’a pu corroborer les modèles d’iPhone 12 Pro à 120 Hz. Ils nous ont dit plutôt 2021 » explique Ross Young sur Twitter. L’expert s’attend donc à ce que l’option débarque sur les hypothétiques iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max.

D’après lui, Apple craint que l’intégration d’un écran 120 Hz ruine complètement l’autonomie de ses futurs iPhone, malgré la fréquence dynamique héritée des iPad. Dans ces conditions, le constructeur californien préférerait patienter jusqu’en 2021. D’ici là, Apple aurait l’occasion de mettre au point une dalle profitant de la technologie LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide).

Pour rappel, cette technologie permet d’économie l’énergie de la batterie en adaptant dynamiquement la fréquence d’un écran en fonction du contenu affiché. Selon l’analyste, cette technologie serait plus efficace que le ProMotion des iPad Pro. Aux dernières nouvelles, Samsung équiperait d’ailleurs les Galaxy Note 20 Ultra d’un écran 120 Hz LTPO.

En reportant l’arrivée des écrans 120 Hz d’une génération, Apple accuserait un important retard sur la concurrence Android. Cette année, les smartphones avec écran 120 Hz se sont en effet multipliés sur le marché. Citons notamment les Galaxy S20, les OnePlus 8 Pro ou le Find X2 Pro d’Oppo.

None of our contacts could corroborate iPhone 12 Pro models as 120Hz. They told us 2021. So, they are off our latest 120Hz list.. pic.twitter.com/uTQ7uinMUQ

— Ross Young (@DSCCRoss) July 1, 2020