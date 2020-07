iPhone 12 : voici une première vidéo de prise en main

Les iPhone 12 continuent de se dévoiler ! Plusieurs mois avant la keynote, un informateur a mis en ligne une première vidéo de prise en main montrant des maquettes des futurs iPhone. La séquence permet de se faire une idée encore plus précise du design complet des nouveaux smartphones d’Apple.

Ce 28 juin, la chaîne YouTube iUpdate, dédiée aux produits signés Apple, a publié une vidéo de prise en main mettant en scène des maquettes des iPhone 12. Selon le vidéaste derrière la chaîne, les maquettes ont été mises au point à l’aide d’une imprimante 3D et sur base des informations déjà disponibles sur les appareils. Les maquettes auraient été fournies aux fabricants d’accessoires pour iPhone afin qu’ils puissent lancer la production de leurs produits dans les temps. Sans surprise, la séquence confirme toutes les précédentes fuites apparues sur le web au cours des derniers mois.

Sur le même sujet : iPhone 12 – pas de chargeur ni d’écouteurs inclus dans la boîte, ça se confirme

Comme prévu, les iPhone 12 sont très proches de leurs prédécesseurs, les iPhone 11. Apple introduit en effet de nouveaux codes esthétiques tous les deux ans. L’an dernier, la firme de Cupertino a ainsi introduit l’appareil photo disposé en carré, de retour sur la génération 2020. Enfin, on notera le retour de l’encoche popularisée par l’iPhone X en 2017.

Néanmoins, Apple apporte quelques changements qui raviront les nostalgiques de l’iPhone 4. Le constructeur opte pour des bords plats et anguleux et fait l’impasse sur les bordures arrondies et légèrement incurvées. Ce design rappelle aussi l’iPad Pro 2020 et permet à Apple de se distinguer de la concurrence Android.

La vidéo de prise en main confirme aussi les différentes tailles d’écran. Comme on le savait déjà, Apple mise sur 4 iPhone 12 différents de 3 tailles différentes : une version compact de 5,4 pouces, deux itérations avec écran 6,1 pouces et une édition grand format de 6,7 pouces. On notera que l’iPhone 12 de 5,4 pouces est plus compact que l’iPhone SE 2020.

Apple présentera les iPhone 12 lors d’une keynote en septembre 2020. Nous en saurons plus sur les plans de la marque californienne dans les mois à venir. On vous en dit plus dès que possible sur les iPhone. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.