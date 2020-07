iPhone 12 : un sondage envoyé par Apple corrobore l’absence de chargeur dans la boîte

Les iPhone 12 devraient bien se retrouvés tout seuls dans leur boîte. Un sondage envoyé par Apple aux utilisateurs d’iPhone corrobore en effet les dernières rumeurs. Pour réduire les coûts, la firme aurait décidé de ne plus inclure de chargeur dans la boîte des iPhone. De plus, Cupertino ne fournirait plus d’écouteurs filaires aux acheteurs.

D’après les informations obtenues par plusieurs analystes, dont Ming-Chi Kuo et Dan Ives, Apple n’inclurait pas de chargeur et d’EarPods dans la boîte des iPhone 12. Afin de réduire les coûts de production élevés des premiers iPhone 5G, la firme limiterait la liste des accessoires fournis à un simple câble Lightning. Jusqu’ici, l’information n’a pas dépassé le stade de la rumeur.

Sur le même sujet : pas d’écran 120 Hz pour les iPhone 12, Apple réserverait cette nouveauté à l’iPhone 13

Apple demande aux utilisateurs d’iPhone ce qu’ils font de leurs anciens chargeurs

Ces derniers jours, Apple a par contre envoyé un sondage aux utilisateurs brésiliens d’un iPhone récent. Le sondage s’intéresse essentiellement à l’utilisation du chargeur inclus dans la boîte. « Qu’avez-vous fait avec l’adaptateur secteur USB inclus dans la boîte de l’iPhone 7 Plus que vous avez remplacé ? » demande Apple en laissant 8 choix aux sondés.

Parmi les réponses possibles, on trouve « je l’ai vendu ou échangé avec mon iPhone », « je l’ai donné à un proche », « je l’utilise toujours à la maison » ou encore « je l’utilise toujours à l’extérieur ». Enfin, le sondage propose aussi des réponses possibles comme « je l’ai perdu » ou « je ne m’en sers plus ». Apple considère en effet que de nombreux acheteurs ont déjà plusieurs chargeurs à la maison, accumulés après l’achat de plusieurs générations d’iPhone au fil des ans.

Avec ce sondage, actuellement réservé aux résidents du Brésil, Apple prend la température auprès de sa communauté d’utilisateurs. On imagine que les résultats obtenus par le constructeur vont influer sur sa décision d’abandonner ou de conserver le chargeur sur le marché brésilien.

En Europe, une législation va en tout cas contraindre Apple à inclure le chargeur et des écouteurs filaires dans la boîte des iPhone 12. Dans d’autres régions du monde, dont l’Asie ou les Etats-Unis, les iPhone seraient par contre vendus dans une petite boîte « exquise » pour faire oublier l’absence d’accessoires offerts. On vous en dit plus dès que possible sur les iPhone 12. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.