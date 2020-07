iPhone 12 : Apple augmenterait les prix malgré l’abandon du chargeur et des écouteurs inclus

Les iPhone 12 seraient vendus à un prix plus élevé que les iPhone 11, affirme un analyste. Malgré l’abandon du chargeur et des écouteurs filaires inclus dans la boîte, Apple aurait décidé de revoir ses tarifs à la hausse afin de protéger sa marge. Cette énième augmentation de prix s’expliquerait par l’intégration de la 5G et des écrans OLED sur toutes les variantes.

Afin de réduire les coûts de production, Apple n’inclurait pas de chargeur et d’EarPods dans la boîte des iPhone 12. Sur la plupart des marchés, à l’exception de l’Europe, l’iPhone 12 sera uniquement accompagné d’un câble Lightning. Sans surprise, de nombreux utilisateurs ont alors espéré que la marque puisse réduire de quelques dizaines d’euros le prix de vente.

Une augmentation de 50 dollars par rapport aux iPhone 11

Il n’en est rien. Malgré le retrait des accessoires fournis dans la boîte, Apple aurait plutôt décidé d’augmenter une nouvelle fois ses prix, annonce l’analyste Jeff Pu. Dans un rapport relayé par nos confrères de MacRumors, l’expert financier de GF Securities assure que l’iPhone 12 standard sera vendu au prix de départ de 749 dollars, soit 50 dollars de plus que l’iPhone 11 l’an dernier. En Europe, l’iPhone 12 serait donc vendu au delà des 809€.

Pour expliquer cette énième augmentation tarifaire, Jeff Pu pointe du doigt l’intégration de la 5G et des écrans OLED sur tous les modèles. Jusqu’ici, Apple utilisait en effet des dalles LCD sur les modèles les moins chers, comme les iPhone 11 ou l’iPhone XR. Tous les iPhone 12 étant compatibles avec la 5G, Jeff Pu s’attend à ce que augmentation de prix concerne toutes les éditions. L’iPhone 12 Pro Max pourrait donc être vendu autour des 1300 euros. L’an dernier, Apple a commercialisé l’iPhone 11 Pro Max à 1259 euros en France.

D’après Jeff Pu, cette légère augmentation tarifaire ne devrait pas affecter la demande des iPhone 12. Selon lui, les fans de la marque seront malgré tout au rendez-vous des premiers iPhone 5G. Nous en saurons plus dès la keynote de septembre 2020. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis sur les iPhone 12 dans les commentaires ci-dessous.

