iPhone 12 : une encoche plus petite et un design proche de l’iPad Pro

L’iPhone 12 embarquera une encoche plus petite et son design sera assez proche de l’iPad Pro. C’est en tout cas ce que révèle le site Bloomberg, qui annonce également l’arrivée dans l’année d’un nouveau HomePod, plus petit et moins cher que le premier modèle.

Le site Bloomberg confirme en ce lundi 13 avril 2020 que l’iPhone 12 sera bel et bien équipé d’une encoche plus petite. En tout cas, au moins deux modèles sur les quatre prévus en seront pourvus. FaceID devrait donc enfin se faire plus discret, comme le laissaient présager plusieurs précédentes rumeurs. En outre, ces deux smartphones devraient arborer un châssis redessiné avec des bords métallisés, des côtés plats et des coins plus arrondis, semblables à ceux de l’iPad Pro.

Les informations de Bloomberg corroborent les précédentes prises de paroles de l’analyste Ming-Chi Kuo, qui prévoyait un retour aux sources côté design chez l’iPhone 12. D’après les sources du spécialiste, Apple comptait revenir vers un look proche de l’iPhone 4, ce qui semble ici être le cas. Il avait également dévoilé la composition de la face arrière de l’iPhone 12 avec son triple capteur, un module TOF et un nouveau type de stabilisation.

À lire également : iPhone 12 Pro – ce rendu dévoile le bloc photo et son scanner LiDAR

Un HomePod plus petit et moins cher

Un nouvel HomePod serait également en développement chez Apple. Pour rappel, cette enceinte connectée résolument portée sur les performances audio, était censée concurrencer la Google Home de Google et les enceintes d’Amazon. Seulement, le succès n’a pas été au rendez-vous, la faute à une taille trop imposante (17 cm de haut pour 14 cm de large) et un prix bien trop élevé pour le public (349 € à sa sortie).

Ajoutez à cela les mauvaises performances de Siri face à l’assistant Google et des bugs qui empêchaient l’allumage, et vous obtenez malheureusement un produit qui n’a pas su trouver son public. Apple s’est donc décidée à revoir sa copie, avec un HomePod « 2 » plus petit (la taille a été divisée par deux d’après Bloomberg) et un prix plus doux. L’enceinte connectée de la marque à la pomme est attendue pour la fin d’année.

Source : Bloomberg