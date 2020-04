iPhone 12 Pro : ce rendu dévoile le bloc photo et son scanner LiDAR

Un nouveau rendu de l’iPhone 12 Pro montre le design de son nouveau bloc photo à l’arrière. Il est équipé de trois capteurs épaulés par un quatrième module : le scanner LiDAR. Ce dernier est dédié au calcul de la profondeur de champ et aux applications de réalité augmentée.

Une nouvelle image dévoile le design arrière de l‘iPhone 12 Pro et la nouvelle disposition des capteurs photo. Le rendu confirme une précédente fuite qui faisait état de la présence d’un capteur ToF 3D sur le prochain iPhone. On y retrouve ainsi le bloc photo composé de quatre modules dont le dernier n’est autre qu’un scanner LiDAR similaire à celui de l’iPad Pro 2020.

Cette image nous offre un premier aperçu de la façon dont Apple compte réorganiser les capteurs photo de l’iPhone 12 Pro dont nous en avons appris un peu plus il y a quelques jours. La disposition en triangle sur les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max laisse ainsi place à une présentation où les quatre angles du conteneur arrière sont occupés par une lentille. Le flash LED quant à lui est déplacé au milieu de la matrice pour faire de la place.

iPhone 11 : un scanner LiDAR réservé aux versions Pro

D’après un récent rapport de l’analyste Ming-Chi Kuo, l’iPhone 12 de base se contentera de deux modules photo à l’arrière et sera donc privé du nouveau scanner LiDAR. Ce dernier est utilisé pour projeter de points infrarouges afin d’obtenir une cartographie 3D précise de votre environnement. Combiné avec la caméra et le capteur de mouvement, il permet de mesurer la distance entre les objets environnants jusqu’à 5 mètres afin d’offrir une « compréhension plus détaillée d’une scène » selon Apple.

Avec ce nouveau module LiDAR, Apple pourrait ajouter un mode Portrait à l’arrière des iPhone 12 Pro et 12 Pro Max et améliorer la précision et la vitesse de la fonctionnalité. Il offrira par ailleurs de nouvelles possibilités aux applications de réalité augmentée sachant qu’Apple développe une nouvelle plateforme AR pour iOS 14.

C’est justement dans le code source de la nouvelle version d’iOS que le leaker @Choco_bit, qui a déjà divulgué des détails sur des produits Apple par le passé, a repéré la maquette du bloc photo que vous pouvez voir en fin d’article. Le designer 9TechEleven en a créé un rendu photoréaliste.