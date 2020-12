iPhone : Apple utiliserait un zoom périscopique fourni par Samsung en 2022

Apple intégrerait bientôt un zoom périscopique à ses iPhone. Dès 2022, la firme de Cupertino s’appuierait d’ailleurs sur un module périscopique fourni par Samsung pour améliorer la longueur focale de ses smartphones. Dans ces conditions, les fuites évoquent l’arrivée d’un zoom 10x sur les futurs iPhone, loin du zoom x2,5 de l’iPhone 12 Pro Max.

Ce 30 novembre 2020, un nouveau rapport de Digitimes est venu évoquer les plans d’Apple en matière de photographie. « Apple cherche à améliorer la configuration de la caméra de ses prochains appareils – et la façon dont il veut le faire est de renforcer les capacités de zoom de ses téléphones » avance Digitimes, citant des sources anonymes proches de l’industrie.

Apple miserait sur un zoom périscopique 10x pour rattraper le retard accumulé par rapport à la concurrence Android. Si de nombreux smartphones Huawei et Samsung offrent déjà un zoom 10x, l’iPhone 12 Pro Max, le dernier haut de gamme de la marque, doit se contenter d’un zoom x2,5. Néanmoins, il reste l’un des meilleurs smartphones en photo du marché selon DxOMark, derrière les Mate 40 Pro, P40 Pro et Mi 10 Ultra.

Un zoom 10x sur les futurs iPhone ? Pas avant 2022

Plutôt que de produire le composant en interne, Apple miserait un module périscopique mis au point par Samsung. « Bien que rien n’ait été finalisé, Apple pourrait utiliser un objectif périscopique de Samsung » tempère Digitimes. Les négocations sont toujours en cours. Malgré le calendrier serré, le média affirme que cette collaboration serait intégrée aux prochains iPhone 13, attendus en septembre 2021. Le système développé par Samsung repose sur un placement des lentilles dans la largeur du châssis, ce qui éviterait à Apple d’augmenter l’épaisseur de ses iPhone.

Sur le même sujet : L’iPhone 13 sera encore plus fin grâce à un nouveau type d’écran OLED

Toujours très bien renseigné sur les plans d’Apple, l’analyste Ming-Chi Kuo contredit Digitimes et estime que les premiers iPhone avec zoom 10x ne seront pas dévoilés avant 2022. Plutôt que de miser sur la technologie de Samsung, Apple se tournerait vers Sunny Optical, une entreprise chinoise qui produit des lentilles optiques, et Semco, un des leaders mondiaux de la construction des modules périscopiques miniatures. La firme chercherait un module de taille réduite afin de ne pas devoir revoir à la hausse la taille du bloc photo arrière, note Ming-Chi Kuo. Dans ce contexte, Apple pourrait-il in fine nouer un partenariat avec Samsung ? On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : 9to5Mac