iPhone 12 Pro, Pro Max : première photo officielle chez un fabricant de coques

Une photo des iPhone 12 Pro et 12 Pro Max apparaît sur le site d'un fabricant de coques bien connu, Rinoshield. L'occasion de découvrir ce qui est vraisemblablement le design définitif des deux variantes de l'iPhone 12.

A quelques jours de la présentation de produits il n'est pas rare que les premières photos officielles fuitent via des fabricants de coques. C'est tout à fait compréhensible : pour pouvoir adapter leurs accessoires, ces derniers reçoivent en effet des mois en amont des maquettes à échelle fidèles au design des produits.

C'est donc dans ce contexte que nos confrères de iPhonesoft reprennent un visuel aperçu au détour d'une page précommandes déjà ouverte pour les coques de l'iPhone 12 sur le site de Rhinoshield. L'image montre des smartphones noirs – ses créateurs semblent au passage avoir volontairement baissé la luminosité pour ne pas trop montrer le produit.

iPhone 12 Pro, Pro Max : la première photo semble confirmer ce que l'on savait de leur design

Or, en éclaircissant très légèrement le visuel, le blog est parvenu à dévoiler ce qui semble être le premier rendu officiel de l'iPhone 12 en tout cas sur le site du fabricant. On découvre sans vraiment le découvrir le design auquel on s'attend depuis plusieurs semaines. Les bords du smartphone ne sont plus arrondis, mais plats comme sur les iPhone 4, 4S, 5 et 5S ainsi que sur les derniers iPad Pro.

Le module photo devient plus symétrique avec l'ajout d'un 4e capteur LiDAR et le déplacement du flash au centre du module. Apple va vraisemblablement tenir une nouvelle keynote de présentation le 13 octobre 2020 pour dévoiler la gamme iPhone 12. On s'attend à ce que Apple dévoile 4 nouveaux iPhone cette année, les iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max.

Les quatre modèles devraient être dotés d'un écran OLED ainsi que de la 5G. Même si on ne sait pas encore si Apple a prévu un saut total dans la nouvelle technologie de connectivité mobile ou si seule une partie de la gamme sera vraiment concernée. A en croire la dernière fuite disponible, les prix seraient compris entre 649 dollars et 1399 dollars.