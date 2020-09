iPhone 12 Pro Max : Apple réserverait la 5G ultra rapide au modèle le plus cher

Seul l’iPhone 12 Pro Max serait compatible avec la 5G ultra rapide, révèle une fuite. Cette année, Apple réserverait la 5G millimétrique au modèle le plus cher de la gamme. Les autres variantes devraient se contenter de la 5G Sub-6GHz, qui propose un débit moins élevé mais une portée plus étendue.

Citant une source proche de l’industrie, Fast Company, un célèbre magazine d’affaires américain, affirme que la 5G millimétrique (ou « mmWave ») sera réservée à l’iPhone 12 Pro Max, la variante grand format avec écran de 6,7 pouces. Il s’agit visiblement du seul modèle assez spacieux pour accueillir l’antenne spéciale indispensable au fonctionnement du réseau. De plus, cette variante d’iPhone sera accompagnée d’une batterie plus imposante car la 5G millimétrique est plus énergivore que la 5G Sub-6GHz.

Sur le même sujet : iPhone 12 – une vidéo de prise en main montre un design proche de l’iPhone 11 Pro

Pas d’iPhone 12 avec 5G millimétrique en France

Toujours selon Fast Company, seuls les unités d’iPhone 12 Pro Max vendues aux États-Unis, en Corée du Sud et au Japon seront équipées d’antennes pour la 5G millimétrique. En France et dans le reste de l’Europe, les utilisateurs devront se contenter de la 5G Sub-6GHz. Les informations de Fast Company corroborent les prévisions de l’analyste Ming-Chi Kuo. Récemment, il annonçait que les iPhone 12 compatibles avec la 5G avec les ondes millimétriques seront limités à quelques millions d’exemplaires.

Dans la plupart des pays européens, les opérateurs commenceront de toute façon par déployer la 5G Sub-6GHz. Cette version de la 5G offre un débit moins important mais une portée plus étendue que la 5G mmWave. Elle se base sur des fréquences similaires à celles de la 4G, c’est à dire situées sous 6 GHz. L’arrivée de la 5G millimétrique en Europe n’est pas attendue avant 2023. Cette itération offre des débits proches de la fibre optique mais pèche par une portée plus limitée. De même, le signal traverse moins facilement les bâtiments.

Enfin, Fast Company confirme l’arrivée d’un iPhone 12 dépourvu de la 5G pour le printemps 2021. Cantonné à la 4G LTE, ce modèle serait moins cher que les itérations 5G. Il permettrait à Apple de séduire un plus large panel de consommateurs. Dans la foulée, la firme de Cupertino lancerait un nouvel iPhone SE.

Source : Fast Company