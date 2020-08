Galaxy Note 20 Ultra : Samsung a conçu le meilleur écran OLED jamais vu selon DisplayMate

Le Galaxy Note 20 Ultra est recouvert du meilleur écran OLED jamais conçu, estime DisplayMate dans un test détaillé. Grâce à son écran 120 Hz, le smartphone est parvenu à battre jusqu’à 11 records. Il s’impose donc comme le meilleur écran du marché, juste devant celui du Galaxy S20 Ultra… en attendant la sortie des iPhone 12 d’Apple en octobre.

Sans grande surprise, le Galaxy Note 20 Ultra vient de ravir la première place du classement DisplayMate au Galaxy S20 Ultra, sacré plus bel écran de smartphone du marché en février dernier. En règle générale, les smartphones Galaxy se disputent la première classe avec les derniers iPhone d’Apple. Il n’est donc pas impossible que l’arrivée des iPhone 12 vienne rebattre les cartes dans les semaines à venir.

« Sur base de nos nombreux tests et mesures réalisées en laboratoire, le Galaxy Note20 Ultra dispose d’un excellent écran de smartphone de classe mondiale très impressionnant avec une précision d’étalonnage parfaite et des performances impossibles à distinguer de la perfection » avance DisplayMate dans sa conclusion.

Lire également : notre test complet du Galaxy Note 20 Ultra

Un écran tout simplement parfait, note DisplayMate

Bref, l’écran 120 Hz adaptatif de 6,9 pouces est tout simplement parfait. Il écope donc de l’excellent score A +. Dans son test, DisplayMate loue notamment l’élégance des fines bordures et du trou pour la caméra selfie, la luminosité parfaite de l’écran, les contrastes précis et bien calibrés et la précision du rendu des couleurs. De plus, la dalle AMOLED se montre insensible aux reflets. « Le Galaxy Note20 Ultra a près du niveau de réflectance d’écran le plus bas que nous ayons jamais mesuré pour un smartphone » précise le test.

« Il est absolument inutile d’augmenter encore la résolution d’affichage et le nombre de pixels » estime DisplayMate à l’attention des fabricants de téléphones. Selon l’organisme, l’oeil humain n’est en effet pas capable de percevoir plus de pixels par pouce. Désormais, Samsung et les autres fabricants d’écran devraient plutôt se focaliser sur l’amélioration de l’affichage dans certaines conditions de la vie quotidienne, lorsque la lumière ambiante est trop forte par exemple (soleil, néons…). Que pensez-vous de l’avis de DisplayMate ? On attend votre avis dans les commentaires.