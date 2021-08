iPhone 12 : les caméras prennent des photos avec une teinte bleue et des couleurs étranges

Les iPhone semblent souffrir d’un problème de gestion des couleurs lors de la prise de clichés en utilisant les caméras arrière, puisqu’ils semblent tirer vers le bleu et n’arrivent pas à gérer l’HDR dans toutes les situations.

Même si les iPhone sont généralement des références en matière de photographie, ils sont loin d’être parfaits et ne rivalisent pas encore avec les meilleurs smartphones Android du marché. En effet, l’iPhone 12 Pro Max n’est classé que 10e du classement photo de DXOMARK.

Nos confrères de Phonearena se sont penchés sur ces résultats et ont constaté qu’un problème revenait souvent dans les clichés de l’iPhone 12, puisque les couleurs semblent tirer vers le bleu. Comme on peut le voir sur l’image ci-dessus, la photo est loin d’être naturelle. Le cliché semble avoir été pris avec un filtre bleu.

L’iPhone 12 n’arrive pas à gérer le Smart HDR

Le Smart HDR, alimenté par la puce A14 d’Apple, est un algorithme qui permet au smartphone d’appliquer dynamiquement l’HDR sur un cliché, pour préserver les détails et les couleurs, mais surtout l’exposition. C’est justement cette fonctionnalité qui semble avoir quelques problèmes, comme on peut le voir sur les clichés ci-dessous.

À gauche, sur le cliché capturé avec un iPhone 12 Pro, on remarque que le ciel est blanc, ou « cramé », plutôt que d’être bleu comme sur la photo de droite prise avec un Huawei Mate 40 Pro. Dans ce scénario avec une scène très contrastée, l’iPhone 12 Pro n’est donc ici pas capable de capter l’étendue de la plage dynamique de la scène photographiée.

On retrouve d’ailleurs ce problème sur la photo ci-dessus. Le smartphone essaye tellement de préserver le couleur et les détails du ciel qu’il donne une teinte bleue à tout le cliché. Il semble donc que le smartphone fasse un choix entre une exposition correcte du ciel (au risque d’appliquer une teinte bleue au reste de la photo) et une exposition correcte du sujet donnant lieu à un ciel surexposé.

Apple règlera probablement ce problème avec la prochaine génération d’iPhone 13, qui devrait être présentée le 14 septembre prochain puis disponible le 17 septembre. En effet, on sait que ces nouveaux modèles profiteront de capteurs photo plus grands et plus performants, et d’un processeur A15 plus puissant qui, on l’espère, arrivera mieux à gérer la fonctionnalité Smart HDR.

