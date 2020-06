L’iPhone 12 devrait être présenté en septembre. Devrait, car aujourd’hui, un site coréen affirme qu’Apple aurait des problèmes d’approvisionnement concernant ses nouveaux écrans OLED. Un souci qui pourrait décaler la sortie du smartphone ?

L’iPhone 12 devrait être synonyme de petite révolution pour Apple. La marque devrait en effet abandonner la technologie LCD pour ses écrans afin de se tourner vers l’OLED. Mais l’un des fournisseurs d’Apple aurait des soucis selon DDaily, ce qui pourrait conduire la marque à revoir ses plans alors que la production doit démarrer en juillet.

Pour ses écrans OLED, Apple se fournirait chez Samsung, mais également chez LG et chez BOE. Ce dernier a déjà fourni la firme de Cupertino en écrans LCD par le passé, notamment pour les iPad, mais il semblerait que la production d’OLED soit plus compliquée.

Apple face à un problème de fournisseur

En effet, le site coréen affirme que les écrans conçus par BOE ne passeraient pas le contrôle qualité de Samsung, puisqu’il doit également fournir la marque coréenne dans le futur. Un refus inquiétant, alors que BOE est censé approvisionner Apple dans les prochaines semaines pour la production de masse.

Samsung reste le fournisseur principal d’Apple en termes d’écran OLED. Néanmoins, la firme pourrait être amenée à revoir ses plans en cas d’échec de BOE, voire moins produire pour rester dans les temps. La crise du coronavirus a déjà pénalisé Apple, qui a toutefois cravaché dur pour rattraper son retard. Une nouvelle embûche que devra surmonter la société pour être prête pour septembre.

L’iPhone 12 devrait être décliné en quatre versions, si l’on en croit les fuites. On retrouverait les écrans de 5,8 pouces, 6,06 pouces et 6,8 pouces habituels, en plus d’un écran plus petit de 5,4 pouces. Les premiers rendus, inspirés des coques supposées des iPhone 12, laissent présager un design qui reviendrait aux sources, calqué sur celui de l’auguste iPhone 4 sorti en 2010.

