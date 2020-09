La génération iPhone 12 aura elle aussi un « iPhone XR » sauf qu’Apple semble avoir cette année décidé de changer encore de nom pour adopter l’appellation « iPhone 12s ». Le nouveau modèle serait néanmoins lancé dans un second temps, dans le courant du second trimestre 2021.

A en croire les infos d’un leaker, reprises par le blog PhoneArena le lancement des prochains iPhone 12 dérogera bel et bien à la mécanique bien huilée de ces dernières années. Depuis des semaines on sait qu’Apple – comme de grands pans de l’industrie dans le monde – a été impacté par les fermetures d’usines liées au coronavirus. Suggérant un lancement commercial des futurs iPhone 12 retardé de quelques semaines, même si a priori la keynote de présentation se tiendra bien dans la fenêtre habituelle.

iPhone 12 : un lancement en deux temps se confirme

Ainsi, selon le leaker Koyima, on aurait cette année une mise sur le marché en deux temps. L’iPhone 12 et iPhone 12 Pro seraient ainsi mis en vente entre le 4e trimestre 2020 et le 1er trimestre 2021. Apple proposerait les nouveaux appareils aux côtés de l’iPhone 11 le moins cher, iPhone XR et iPhone SE 2020. Entre le 2e et le 4e trimestre 2021, l’iPhone XR devrait disparaître du catalogue pour être remplacé par un mystérieux « iPhone 12s » – qui semble se présenter comme le prochain modèle le plus accessible, quand bien même Apple a réservé par le passé le « S » aux versions intermédiaires plus puissantes.

Ou bien un téléphone intermédiaire avec des caractéristiques proches de l’iPhone 12 Pro, mais qui aurait tout de même quelques fonctionnalités en moins. Ainsi l’iPhone 12s serait alors vendu aux côté des iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 11 et iPhone SE 2020 et l’iPhone XR lancé en 2018 ne serait plus disponible sur le site d’Apple. Selon PhoneArena l’iPhone 12s serait en réalité le fameux modèle 4G évoqué depuis plusieurs mois – tandis que tous les autres iPhone 12 auraient la 5G. Le modèle pourrait n’être qu’évoqué dans le meilleur des cas lors de la keynote du mois de septembre/octobre.

Un second événement serait ensuite diffusé dans le courant du mois de février pour dévoiler le modèle 12s. Selon des fuites apparues ces dernières semaines, cet iPhone 12 4G serait proposé à un prix de 800 dollars. Pensez-vous qu’Apple va réellement appeler son modèle le moins cher iPhone 12s ou que ce dernier sera au contraire le modèle intermédiaire ? Partagez votre avis dans les commentaires de cet article !