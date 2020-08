iPhone 12 : Apple pourrait lancer un modèle 4G moins cher dès 2021

L’iPhone 12 pourrait être décliné dans une version 4G moins cher dès début 2021. C’est en tout cas qu’affirment les analystes de la société Wedbush Securities.

Comme à chaque rentrée scolaire, Apple s’apprête à lancer l’iPhone 12 lors de la keynote de septembre, et ce malgré le coronavirus. En effet, des bruits de couloirs avançaient un report de la présentation en raison de la pandémie mondiale. Il n’en sera rien au final. Toutefois, la commercialisation des iPhone 12 sera elle effectivement retardée à la mi-octobre.

Comme nous le savons déjà depuis quelques mois, l’iPhone 12 va marquer l’entrée d’Apple dans l’ère de la 5G. Tous les iPhone 12 seront compatibles avec la nouvelle norme. Si l’on pensait la 4G définitivement reléguée au placard sur les iPhone, il semblerait qu’Apple ait encore quelques smartphones 4G dans ses cartons.

Un iPhone 12 4G aux alentours des 800 $

D’après les analystes de Wedbush Securities Daniel Ives, Strecker Backe et Ahmad Khalil, Apple lancera un modèle 4G moins cher de l’iPhone 12 lors du premier trimestre 2020. Précédemment, ces mêmes analystes avaient prédit que la marque à la pomme commercialiserait un mix d’iPhone 12 compatibles 5G et 4G en fin d’année 2020.

Seulement, le cabinet a revu ses prédictions après ses dernières analyses portées sur les chaines d’approvisionnement du constructeur en Asie. D’après Daniel Ives, cette variante « 4G only » pourrait être lancée en février 2020 avec un prix fixé aux alentours des 800 dollars. En outre, il affirme que la firme de Cupertino n’augmentera pas les prix des iPhone cette année, et ce même pour les modèles 5G.

Des gammes de prix plus étendues

Pour lui, la marque à la pomme proposera des déclinaisons 5G à moins de 1000 dollars, tandis que les variantes les plus chères comme l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max seraient affichées à des prix similaires à ceux des iPhone 11 Pro et 11 Pro Max, c’est-à-dire entre 1159 € et 1259 €.

« Les prix seront agressifs, car Apple s’attaque à une clientèle plus large […] Surtout en période de récession, dans un contexte de pandémie sanitaire Covid-19, ils doivent s’assurer qu’ils touchent toutes les catégories de prix », assure Daniel Yves. Il est vrai qu’Apple a d’ores et déjà procédé à un changement de stratégie avec le lancement de l’iPhone SE 2020 en mai 2020.

Vendu à partir de 489 €, l’iPhone SE 2020 s’est rapidement vendu comme des petits pains. Selon une étude Cowen, Apple devrait atteindre au cours d’une second trimestre 2020 les 8 millions d’iPhone SE 2020 écoulés. Toujours selon la publication, le constructeur devrait avoir écoulé 25 millions d’iPhone SE 2020 d’ici la fin d’année 2020.

Source : Business Insider