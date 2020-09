iPhone 12 : Apple dévoilerait la date de la keynote ce 8 septembre 2020

Les iPhone 12 approchent ! Apple annoncerait finalement la date de sa keynote annuelle ce mardi 8 septembre 2020 dans un communiqué de presse. La présentation aurait lieu dans le courant du mois de septembre 2020 malgré le retard accumulé par les lignes de production du groupe.

Il y a quelques jours, Jon Prosser, célèbre leaker, a annoncé l’arrivée de nouveaux produits Apple sur son compte Twitter. Selon lui, Apple dévoilera un nouvel iPad, probablement l’iPad Air 4, et l’Apple Watch Series 6 via un simple communiqué de presse ce mardi 8 septembre. Jon Prosser affirme que le communiqué sera mis en ligne à 15h ,heure française, sur le site d’Apple.

Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg et source intarissable d’informations concernant les plans d’Apple, n’a pas tardé à répondre à Jon Prosser sur Twitter. L’homme estime plutôt qu’Apple va se contenter de lever le voile sur la date de la keynote réservée aux iPhone 12.

« Je ne serais pas trop enthousiasmé par les rumeurs concernant de nouveaux produits Apple cette semaine. Plus probablement, je pense : une annonce du prochain événement iPhone / Apple Watch de septembre (bien sûr uniquement virtuel) » tempère Mark Gurman, dont les informations se sont souvent révélées exactes.

Malgré le retard accumulé par Apple à cause de la crise du coronavirus, la keynote annuelle aurait malgré tout lieu en septembre. La plupart des fuites, dont Bloomberg, tablaient pourtant sur une présentation décalée au mois d’octobre 2020.

Lors de cette keynote, Apple dévoilerait plusieurs nouveaux produits en plus des iPhone 12. La firme de Tim Cook annoncerait ainsi son premier casque audio avec réduction de bruit active –l’AirPods Studio, les AirTags, l’iPad Air 4, et la nouvelle Apple Watch.

Vu le programme ultra chargé de la conférence, Jon Prosser enfonce le clou et affirme que la marque va devoir présenter certains produits dans de simples communiqués de presse. Quoi qu’il en soit, nous serons bientôt fixés sur ce que nous réserve Apple. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

I wouldn’t get too excited about rumors of new Apple products appearing this week. More likely I think: an announcement of the upcoming (of course virtual) September iPhone/Apple Watch event.

— Mark Gurman (@markgurman) September 6, 2020