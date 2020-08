iPhone 12 : Apple utilise une batterie moins chère pour faire des économies

Les iPhone 12 sont alimentés par une batterie moins chère que celle des iPhone 11, révèle l’analyste Ming-Chi Kuo. Afin de compenser le prix de l’intégration de la 5G, Apple aurait en effet décidé de miser sur des composants moins coûteux plutôt que d’augmenter exagérément ses tarifs.

D’après un nouveau rapport de Ming-Chi Kuo, relayé par nos confrères de MacRumors, Apple ne souhaite pas imposer de nouvelles augmentations tarifaires à ses iPhone 12. Aux dernières nouvelles, cette nouvelle génération sera en effet commercialisée à des prix similaires à ceux des iPhone 11, soit entre 809 € et 1259€.

Apple a mis la pression aux fournisseurs de composants de l’iPhone 12

Cependant, Apple veut pouvoir absorber le coût de l’intégration de la 5G sans devoir rogner sur sa marge brute et sur ses bénéfices. D’après l’analyste, l’ajout de la 5G 6 GHz s’accompagne d’une augmentation des coûts située entre 75 à 85 dollars. Pour la 5G avec les ondes millimétriques (mmWave), l’expert table sur une hausse de 125 à 135 dollars. Aux dernières nouvelles, tous les modèles d’iPhone 12 seraient compatibles avec la 5G dans les bandes sub-6 GHz et mmWave.

Pour réduire les coûts, Apple a donc décidé de mettre la pression sur ses fournisseurs en leur demandant de proposer des composants plus abordables. Le rapport évoque une « pression de négociation plus élevée » qu’à l’accoutumée.

Selon Ming-Chi Kuo, les principales économes réalisées par la firme californienne se situent du côté de la batterie des iPhone 12. Le design de l’accumulateur serait beaucoup plus simple et plus petit que celui de la batterie des iPhone 11. Le composant serait aussi composé de moins de couches successives que l’an dernier.

La batterie des iPhone 12 serait 40 à 50% moins chère que celle des précédents iPhone. Ming-Chi Kuo s’attend à ce qu’Apple applique la même logique en 2021 avec les hypothétiques iPhone 13. Grâce à nouveau design de batterie plus souple, la firme espère réduire les coûts de 30 à 40% l’année prochaine. Apple aurait aussi agi de la sorte à l’égard des fournisseurs de composants destinés aux AirPods, toujours dans l’optique de baisser les coûts de production sans rogner sur sa marge.

