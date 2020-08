iPhone 12 : keynote le 13 octobre, les versions Pro sortiraient en novembre

Une nouvelle rumeur affirme qu’Apple organiserait la keynote des iPhone la semaine 43 de 2020, soit celle qui débute le 12 octobre. Soit une keynote qui aurait lieu le 13 octobre, Apple ayant pour habitude de dévoiler ses iPhone un mardi. L’iPhone 12 serait disponible une semaine plus tard, tandis que les iPhone 12 Pro attendraient le mois de novembre.

Apple a officiellement confirmé que la sortie des prochains iPhone serait retardée. Le contexte sanitaire et économique a en effet obligé la firme de Cupertino à revoir son planning de lancement. Officiellement, le report est de quelques semaines, sous-entendant que le lancement des iPhone 12 aurait lieu dans le courant du mois d’octobre.

Le célèbre leaker Jon Prosser apporte, via son comte Twitter, quelques précisions. Et il y a quelques surprises. Tout d’abord, la keynote aussi serait reportée au mois d’octobre pour être calée, comme toujours, quelques jours avant la semaine de précommande. La conférence aurait lieu durant la semaine 43. Celle-ci démarre le 12 octobre. Puisque les keynotes de rentrée d’Apple sont historiquement organisées le mardi, cela donne une keynote calée au 13 octobre.

Les iPhone 12 et iPhone 12 Max disponibles le 23 octobre

Le leaker confirme aussi que les précommandes des iPhone 12 démarreraient la même semaine. Soit le vendredi 16 octobre, pour un début de commercialisation durant la semaine 44. Soit le vendredi 23 octobre. Ces deux dates (16 et 23 octobre) ne concerneraient, selon Jon Prosser, que les iPhone 12 et non les iPhone 12 Pro. Rappelons que quatre modèles d’iPhone 12 sont attendus : iPhone 12 et iPhone 12 Max d’un côté et iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max de l’autre. L’objectif étant d’apporter un peu plus de granularité dans l’offre d’Apple, à l’image de certains concurrents sous Android (Huawei et Samsung notamment).

Les quatre modèles seraient pourvu d’une connexion 5G, d’un chipset A14 dont les premiers benchmarks sont très encourageants, d’écrans OLED dont la taille varierait de 5,45 pouces à 6,7 pouces, de 4 à 6 Go de RAM, de 128 à 512 Go de stockage, de plusieurs capteurs photo 12 mégapixels et de batteries dont la capacité ne serait pas nécessairement renforcée par rapport aux modèles précédents.

Les versions Pro annoncées en octobre, mais lancées en novembre

Les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max subiraient donc un report plus long encore que celui du modèle classique. La sortie commerciale des versions Pro serait organisée en novembre, sans plus de précision. Dans son message, le leaker explique que l’absence de date plus précise (c’est à dire le numéro de la semaine de lancement) pourrait être un signe qu’Apple se garde (même encore aujourd’hui) une marge de manœuvre pour décaler un peu plus encore le lancement de ses modèles les plus onéreux. Cela nous rappelle bien évidemment le décalage subi par l’iPhone X.

Et comme avec l’iPhone X, ce report aura évidemment une incidence sur le chiffre d’affaires de la firme. En effet, le dernier trimestre fiscal de la firme est calée sur le troisième trimestre calendaire, de juillet à septembre. Contrairement à la décennie précédente, Apple ne pourra pas compter sur l’effet « lancement des iPhone » pour booster sa fin d’exercice. Attendez vous donc à une baisse sensible que la firme aura bien du mal à rattraper…

Les nouveaux iPad et Apple Watch sortiraient en septembre

Autre information importante, Apple aurait choisi de conserver un lancement en septembre pour l’Apple Watch Series 6 et pour le refresh saisonnier des iPad. Nous n’attendons pas d’iPad Pro, ces derniers ayant été renouvelés en mars, mais un nouvel iPad Air n’est pas impossible. Pas de keynote bien évidemment, mais un simple communiqué de presse qui serait diffusé durant la semaine 37 (celle qui démarre le 7 septembre). Il est possible que ce communiqué soit envoyé aux journalistes le jour du lancement commercial des tablettes et de la montre connectée. Soit le vendredi 11 septembre, par exemple.

Rappelons que l’Apple Watch Series 6 devrait reprendre le châssis de l’Apple Watch Series 4, mais dont les composants auraient été modernisés. Nouvel écran microLED avec lecteur d'empreinte Touch ID intégré. Nouvelle batterie de 303 mAh. Nouvelle plate-forme. Et nouveaux services liés au sport et à la santé, notamment un outil de suivi du sommeil et l’arrivée d’un oxymètre pour accompagner l’électrocardiogramme et le cardiofréquencemètre.