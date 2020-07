iPhone 12 : keynote Apple le 8 septembre et sortie en octobre 2020

Apple présenterait les iPhone 12 lors d’une keynote le 8 septembre 2020. Par contre, les nouveaux smartphones de la marque californienne ne débarqueraient pas sur le marché avant le mois d’octobre. La firme aurait aussi prévu une seconde présentation afin de lever le voile sur d’autres produits attendus, comme les Apple Glass et de nouveaux Macs.

D’après les informations obtenues par Komiya, un leaker japonais renommé, Apple dévoilera les iPhone 12 lors d’une keynote exclusivement en ligne le mardi 8 septembre 2020 (probablement à 19h, heure française). C’est cohérent avec les habitudes du constructeur.

Lors de cette présentation, Apple lancerait aussi l’Apple Watch Series 6, un nouvel iPad d’entrée de gamme…et l’AirPower. Officiellement abandonné en avril 2019, le tapis de recharge sans fil d’Apple est apparu dans plusieurs fuites au cours des derniers mois. Le groupe aurait finalement décidé de ramener le projet à la vie. Quelques jours après la conférence (le 11 septembre), Apple ouvrirait les précommandes pour la nouvelle Apple Watch. La montre connectée sortirait ensuite sur le marché le 18 septembre.

Toujours selon Komiya, les précommandes de l’iPhone 12 et 12 Max seraient ouvertes dès le 2 octobre 2020. Les 2 variantes les moins chères seraient disponibles dans les magasins dès le 9 octobre 2020. Pour mettre la main sur les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max, il faudrait par contre patienter quelques semaines supplémentaires. Les précommandes ouvriraient le 16 octobre 2020 pour une sortie le 23 octobre. Suite à des importants retards de production, la firme de Cupertino a été contrainte de différer la sortie de ses flagships.

Seconde keynote le 27 octobre 2020 pour les iPad Pro, Apple Glass et les Macs ARM

Komiya assure qu’Apple organisera une seconde keynote dès le 27 octobre 2020 afin de lever le voile sur des nouveaux iPad Pro (compatibles 5G ?), le premier MacBook Pro avec un processeur ARM voire les Apple Glass, les lunettes connectées très attendues.

Ce n’est pas tout. Le leaker se projette jusqu’à l’année prochaine et tease une keynote le 23 mars 2021. Cette conférence serait dédiée à un nouvel iPhone (probablement un nouvel iPhone SE), un iPad Air, une nouvelle génération d’AirPods et une Apple Watch SE. On vous invite évidement à prendre ces informations avec des pincettes. Néanmoins, on notera qu’un autre informateur, iHacktu Pro, a corroboré les données de Komiya.