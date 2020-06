AirPower : le tapis de recharge sans fil d’Apple n’est pas mort

On croyait l’AirPower définitivement rangé au placard, mais il n’en est rien. Apple ne compte pas abandonner son projet aussi facilement et les dernières fuites autour du tapis de recharge sans fil ont de quoi entretenir l’espoir qu’il sera finalement lancé sur le marché. Dans une photo publiée par le leaker Jon Prosser, on aperçoit un AirPower fonctionnel qui n’est visiblement plus confronté au problème de recharge de l’Apple Watch.

Sortira, ne sortira pas ? Alors qu’on croyait l’AirPower passé à la trappe chez Apple, il y a de bonnes raisons de croire que la firme de Cupertino n’a finalement pas l’intention d’y renoncer sans abnégation. Une kyrielle de problèmes techniques l’avaient poussé à conclure que l’AirPower ne verrait jamais le jour. C’est en tout cas ce qu’avait annoncé Dan Rico, responsable de l’ingénierie matérielle chez Apple il y a un peu plus d’un an.

Et s’il s’agissait d’une stratégie visant à détourner l’attention du public ? Car depuis l’annonce de l’AirPower en 2017 à côté de l’iPhone X, le tapis de recharge sans fil était particulièrement attendu. Chaque Keynote d’Apple sans nouvelle était une déception.

Apple n’aurait en réalité jamais cessé de travailler sur l’AirPower à en croire le leaker Jon Prosser. En avril dernier, il annonçait déjà que la Pomme avait finalement réussi à résoudre le problème de surchauffe en réduisant le nombre de bobines et en intégrant une puce A11 capable de mieux gérer la chaleur.

Le leaker est de retour avec une nouvelle fuite qui montre cette fois-ci l’AirPower en pleine marche. Cerise sur le gâteau : alors qu’Apple avait des difficultés à faire fonctionner une Apple Watch sur le tapis, il semble au vu de l’image que ce défit a également été relevé.

Reste désormais à savoir si ce que présente cette photo est réel car l’éventualité d’un fake n’est pas à exclure. Mais la fuite bénéficie tout de même d’une certaine crédibilité vu sa source. Jon Prosser s’est établi ces derniers mois comme l’un des leakers les plus fiables en ce qui concerne les produits Apple.

Quoi qu’il en soit, il semble peu probable que l’AiPower soit présenté au WWDC 2020 qui s’ouvre le lundi 22 juin (lundi prochain) et qui s’étendra jusqu’au vendredi 26 juin. Une affaire à suivre…

Well, you guys wanted a better picture of “C68”… 😏

Remember how I said that the main problem was that current prototypes didn’t support Apple Watch?

Yeah.

Well.

They got the Watch working… 👀 pic.twitter.com/LvBeNAAtt3

— Jon Prosser (@jon_prosser) June 18, 2020