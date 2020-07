L’iPhone 12 Pro aurait une batterie 2815 mAh plus généreuse que prévu

L’un des modèles iPhone 12, vraisemblablement l’iPhone 12 Pro bénéficierait d’une batterie 2815 mAh, de plus grande capacité que suggéré jusqu’alors. Dans l’ensemble les capacités de batteries semblent en nette baisse par rapport aux iPhone 11.

Vous le savez, Apple a un contrôle total sur le matériel et la couche logicielle des iPhone. Ce qui lui permet, entre autres, de créer des smartphones souvent plus puissants que leurs équivalents Android, avec pourtant très peu de RAM. Apple développe entre autres son propre silicium, ce qui lui permet de bénéficier en prime des derniers procédés de fabrication du marché – via un partenariat avec TSMC.

iPhone 12 : des capacités de batterie en baisse compensées par une puce A14 gravée en 5 nm ?

On s’attend ainsi à ce que les iPhone 12 embarquent une nouvelle puce A14 encore plus puissante que l’A13 Bionic (qui affiche selon certains benchmarks des performances proches de certains MacBook). Cette nouvelle puce sera gravée en 5 nm contre 7nm N7 Pro pour la puce A13 Bionic. Et cela devrait évidemment avoir un impact positif sur la consommation d’énergie.

Avec l’iPhone 11 Pro Max, Apple avait lancé le meilleur iPhone jamais créé pour l’autonomie. Recharger son iPhone toutes les 48 h est devenu normal. Le smartphone a une autonomie record, seulement dépassée par une poignée de smartphones Android : la sélection est très réduite si on ne prend que le haut de gamme. Une performance obtenue grâce à une capacité de batterie assez confortable de 3969 mAh.

Et c’est donc dans ce contexte que, depuis plusieurs semaines, les infos sur les capacités de batterie de l’iPhone 12 sont analysées à la loupe. D’autant que d’après les premières infos à notre disposition, elles semblent nettement revues à la baisse sur toute la gamme. Le site MySmartPrice révélait il y a quelques jours les capacités suivantes :

iPhone 12‌‌ (5.4″) – 2 227 mAh

iPhone 12‌‌ Max (6.1″) – 2 775 mAh

iPhone 12‌‌ Pro (6.1″) – 2 775 mAh

iPhone 12‌‌ Pro Max (6.7″) – 3 687 mAh

Or, à en croire de nouveaux documents de certification (C3 et Safety Korea), il semble au moins que la capacité de batterie de l’iPhone 12 Pro sera légèrement plus généreuse, avec 2 815 mAh. Bien sûr cela ne dit pas si Apple parviendra tout de même à une autonomie semblable à celle de la gamme iPhone 11, voire si il pourra la dépasser.

Sachant que tout ou partie de la gamme sera compatible 5G – dont les modems étaient jusqu’ici réputés comme très énergivores. Pour autant, le passage au node de gravure 5 nm de leur future puce A14 est un saut majeur, et on peut s’attendre à des données très surprenantes sur la consommation énergétique et l’autonomie.

