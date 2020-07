Le premier MacBook Pro 13 avec un processeur ARM pourrait arriver en 2020

Le premier MacBook Pro 13 et le premier MacBook Air équipés d’un processeur Apple Silicon basé sur ARM pourraient-il arriver avant la fin de l’année ? C’est en tout cas ce que suggère le site Digitimes, proche des usines d’assemblages. L’analyste Ming-Chi Kuo est également de cet avis.

Apple a frappé un grand coup en juin dernier en annonçant concevoir ses propres processeurs pour ses ordinateurs Mac. Ainsi, le constructeur délaisse Intel pour créer lui-même ses processeurs ARM. Cette transition s’étalera sur dix huit mois, mais les premiers modèles équipés pourraient arriver avant la fin de l’année, indique Digitimes.

Le site indique en effet que les composants dédiés à cette nouvelle génération de MacBook 13 et de MacBook Air, donc sous processeurs ARM, seraient envoyés aux usines d’assemblage en 2020, en septembre au plus tôt.

Les livraisons devraient cette année atteindre les 16 ou 17 millions d’unités selon le site, contre 14,5/15,5 millions de l’année passée. Une bonne progression qu’on pourrait attribuer à la nouveauté, mais également au coronavirus qui a obligé les utilisateurs à s’équiper.

Un ordinateur conçu de A à Z

Ming-Chu Kuo, analyste qui frappe toujours juste en ce qui concerne Apple, estime que la société pourrait miser sur des ordinateurs sous ARM dès la fin de l’année ou au début de l’année 2021. Il indique également que la firme de Cupertino pourrait sortir des modèles de 14 et 16 pouces dès le premier semestre de 2021.

Ces nouveaux MacBooks pourraient arborer un nouveau design. Travaillant avec le fondeur TSMC pour concevoir ses propres SoC ARM, Apple ne serait plus contraint par les processeurs d’Intel et pourrait alors concevoir des châssis sans cette limite, sans doute plus fins. Ce processus pourrait aussi pousser Apple à faire baisser le prix de ses machines.

Dans tous les cas, Apple pourrait très rapidement entamer sa transition pour abandonner Intel le plus rapidement possible. Le but est de créer un ordinateur de A à Z et ce sans perte de puissance. La firme tient une traditionnelle conférence en octobre pour présenter ses nouveaux iPad et ordinateurs, et pourrait alors dévoiler ce MacBook 13 sous ARM pour une sortie immédiate.

Source : Digitimes